La Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede este martes de la presentación de un informe que analiza el peso económico de la Región Centro y su contribución a la recaudación nacional. El trabajo concluye que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba realizan un aporte al Estado nacional superior a los recursos que posteriormente reciben a través de distintos mecanismos de distribución fiscal.

El estudio, denominado “Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional”, fue impulsado por el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro y elaborado por un equipo integrado por profesionales de las Bolsas de Comercio de Córdoba, Rosario y Santa Fe, el Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El proyecto contó con financiamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Una región clave para la economía argentina

Durante la presentación se destacó que la Región Centro constituye uno de los principales motores productivos del país. Según los datos expuestos, genera en promedio el 19,1% del Valor Agregado Bruto nacional, concentra una proporción similar de la población y del empleo privado registrado, y reúne cerca del 23% de las empresas formales de Argentina.

Además, tiene una participación determinante en distintas cadenas productivas. La región concentra casi la mitad de la producción nacional de granos, una importante participación en la actividad avícola, porcina y cárnica, cerca del 50% de la producción automotriz y más del 38% de las exportaciones argentinas.

Los especialistas remarcaron que la infraestructura logística y portuaria existente en las tres provincias refuerza su papel estratégico como uno de los principales polos agroexportadores del país.

Más aportes que recursos recibidos

Uno de los principales datos del informe señala que, en promedio, la Región Centro aportó a la Nación un 30,1% más de recursos de los que recibió entre los años analizados.

De acuerdo con el estudio, por cada 100 pesos generados en concepto de recaudación nacional, las provincias de la región recibieron aproximadamente 69,9 pesos a través de la coparticipación federal, leyes especiales y otras transferencias.

En el caso particular de Santa Fe, la diferencia fue aún mayor, con una brecha promedio del 36,5% entre 2011 y 2023.

Federalismo fiscal y desarrollo regional

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas. También participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Durante las exposiciones, los funcionarios coincidieron en la importancia de contar con información técnica para enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Benedetti destacó el valor de disponer de estudios que permitan fundamentar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado, mientras que Giaccone resaltó el trabajo conjunto y los consensos alcanzados para concretar la investigación.

Por su parte, Olivares sostuvo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han sido históricamente protagonistas de la discusión sobre el federalismo fiscal y remarcó que el informe aporta datos objetivos para ese debate.

En tanto, Boleas señaló que las tres provincias cumplen un rol central en la economía argentina y consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Indicadores por encima de la media nacional

El trabajo también analiza variables sociales y económicas y concluye que la Región Centro presenta indicadores superiores al promedio nacional en aspectos como escolarización, niveles de pobreza estructural y distribución del ingreso.

No obstante, los especialistas advirtieron que la productividad laboral de la región registró una caída del 11% entre 2011 y 2023, atribuida principalmente a los efectos de la recesión económica y la sequía.

A pesar de ello, la región mantiene niveles de exportaciones por habitante considerablemente superiores a la media argentina, consolidando su papel como una de las principales generadoras de divisas del país.

Los responsables del estudio indicaron que el informe será de acceso público y busca aportar elementos objetivos para el análisis de las políticas de desarrollo regional, la distribución de recursos fiscales y el fortalecimiento del federalismo argentino.