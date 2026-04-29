El trabajo parte de una idea central: en la economía contemporánea, la competencia ya no se da únicamente entre empresas individuales, sino entre redes completas de suministro. Es decir, sistemas donde múltiples organizaciones intervienen en la producción, coordinación y distribución de bienes y servicios.

De empresas a redes: un cambio de paradigma

Según el estudio, este cambio implica que la competitividad de una compañía depende cada vez más de la capacidad de articulación y adaptación de toda la red de la que forma parte. En este contexto, la transformación digital aparece como una herramienta clave para mejorar esa coordinación.

Para abordar este fenómeno, las autoras realizaron una revisión de 13 estudios académicos que, en conjunto, analizan múltiples investigaciones sobre capacidades digitales y adopción tecnológica en redes productivas.

Limitaciones de los modelos actuales

Uno de los principales hallazgos es que muchos enfoques actuales sobre transformación digital están excesivamente centrados en la incorporación de tecnologías vinculadas a la Industria 4.0, pero dejan de lado aspectos fundamentales como la estrategia, la cultura organizacional y la sostenibilidad.

Si bien se han logrado avances importantes a nivel de empresas individuales, el estudio advierte que aún faltan marcos conceptuales integrales que contemplen la complejidad de las cadenas de suministro en su totalidad.

Un nuevo modelo para coordinar la transformación

Para superar estas limitaciones, la investigación propone un marco conceptual denominado Agile and Sustainable Supply Network Compass. Este modelo busca guiar a las organizaciones en procesos de transformación digital que integren, de manera coordinada, a todos los actores de la red: proveedores, distribuidores y socios logísticos.

El enfoque destaca que la digitalización no puede implementarse de forma aislada, sino que requiere una estrategia compartida entre los distintos eslabones de la cadena.

Tecnología y sostenibilidad, en conjunto

El estudio también subraya el papel de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis predictivo, los sistemas de monitoreo y las plataformas de datos para mejorar la eficiencia, la visibilidad y la capacidad de respuesta de las redes productivas.

Sin embargo, advierte que estos avances deben ir acompañados de objetivos de sostenibilidad ambiental y resiliencia operativa. Para ello, resulta clave alinear criterios de gestión, prácticas organizacionales y culturas empresariales a lo largo de toda la cadena.

Un contexto cada vez más desafiante

Las autoras señalan que comprender el funcionamiento de las redes de suministro es cada vez más relevante en un escenario marcado por interrupciones logísticas, cambios en la demanda y mayores exigencias regulatorias.

En ese marco, el estudio aporta una nueva perspectiva para analizar cómo las empresas pueden adaptarse a un entorno en constante transformación, donde las cadenas de suministro se consolidan como uno de los principales espacios de competencia en la economía global.