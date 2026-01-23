Un informe privado analizó el costo de una canasta de alimentos y bebidas en todo el país y expuso marcadas diferencias entre distritos, con una brecha superior a los $100.000 entre las provincias más caras y las más económicas. En Entre Ríos, una familia tipo necesitó en diciembre $804.730 para llenar el changuito del supermercado, lo que representó un aumento del 2,6% respecto del mes anterior.

El relevamiento fue elaborado por la consultora Analytica, a través de su estudio denominado El Changuito Federal, que calcula cuánto cuesta abastecerse en cada provincia a partir de una selección de productos representativos del consumo mensual de una familia integrada por dos adultos y dos menores. Para asegurar la comparabilidad entre jurisdicciones, el trabajo incluyó productos idénticos en marca y presentación en todos los casos.

Según el informe, en diciembre las familias argentinas necesitaron cerca de $900.000 para realizar una compra mensual completa, aunque el monto varió significativamente según el lugar de residencia. Los aumentos mensuales por distrito oscilaron entre un máximo del 3,9% y un mínimo del 1,3%.

Las provincias más caras y las más baratas

Las jurisdicciones con los changuitos más costosos se concentraron en la región patagónica. Santa Cruz encabezó el ranking como la provincia más cara, con un costo total de $890.350. Le siguieron Chubut ($876.576), Tierra del Fuego ($860.986), Río Negro ($863.809) y Neuquén ($840.602).

En el extremo opuesto, las compras más económicas se registraron en Formosa ($783.302), el conurbano bonaerense ($795.370) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000). De esta manera, la brecha entre Santa Cruz y Formosa superó los $100.000.

Variaciones mensuales y poder adquisitivo

Al comparar los valores con el informe de noviembre, Analytica destacó que los mayores aumentos absolutos se dieron en Misiones ($46.037), San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218). En contraste, los incrementos más bajos se registraron en Catamarca ($20.294), Córdoba ($18.318) y Formosa ($4.323).

El estudio señaló que la dispersión de precios está vinculada al costo de vida entre regiones. La Patagonia, pese a tener los changuitos más caros, también presenta los salarios promedio más elevados del país. De hecho, Santa Cruz posee el segundo salario privado registrado más alto, detrás de Neuquén. Según los analistas, en esa región el costo de la canasta representa en promedio el 15,6% de la suma de dos salarios privados registrados.

En cambio, en el Noreste Argentino (NEA), donde los precios son más bajos, los salarios también se ubican por debajo del promedio nacional. Allí, el costo del changuito equivale al 29,1% de dos salarios promedio del sector privado, un resultado alineado con datos históricos que muestran que los hogares del norte destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos y bebidas.

Dónde subió más el changuito y qué productos aumentaron

En términos porcentuales, San Juan lideró las subas de diciembre con un incremento del 3,9%, seguida por Salta (3,7%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%). Ocho de las 24 jurisdicciones registraron aumentos superiores al IPC general del período, que fue del 2,8%. Entre ellas se ubicaron Corrientes, San Luis, Catamarca, Jujuy y La Rioja.

Por el contrario, las menores subas se observaron en Formosa (1,3%), Neuquén (2,1%) y Chaco (2,2%).

En cuanto a los productos, la carne volvió a ser uno de los rubros con mayores incrementos. El asado aumentó entre un 10% y un 15% en casi todo el país, mientras que la carne picada registró subas de entre el 4% y el 8%, aunque en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los aumentos rondaron el 16%. Las galletitas de agua subieron entre un 3% y un 6%, con un alza mayor en Santa Cruz (8%). En contraste, los huevos mantuvieron precios estables en la mayoría de las provincias y registraron bajas en CABA, el conurbano bonaerense y Entre Ríos.

El informe deja en evidencia que, más allá de la inflación promedio, el costo de llenar el changuito continúa mostrando profundas diferencias regionales que impactan de manera desigual en el poder adquisitivo de las familias argentinas.