Crespo- Este sábado 5 de octubre se realizará un encuentro para mujeres de Crespo y zona, sin distinción de denominación religiosa, organizada por el Centro Congregacional Cristiano. Bajo la consigna Atenta y el lema “Estás atenta a todo lo que ocurre en tu hogar”, la pastora Adriana Fischer, de San Nicolás, Operadora Social y Docente, madre de tres hijos.

La actividad, con entrada libre y gratuita, se realizará en el Centro Congregacional Cristiano, Independencia y Vieytes. A las 16:00 se desarrollará la primera plenaria y a las 18:30 la segunda, y entre medio habrá una merienda y tiempo para intercambiar ideas.

Patricia Lauck, secretaria de la congregación, dijo a Paralelo 32 que “el objetivo de este encuentro es ofrecerle un tiempo que la mujer pueda tomarse para ella misma, disfrutas, escuchar consejos y una palabra fresca y nueva de parte de Dios”.

“Sobre todas las cosas tenemos la carga de transmitir a las mujeres la importancia de estar atentas a todo lo que ocurre en su hogar. Por ahí – sostuvo- las mujeres tenemos muchos frentes abiertos, trabajamos, participamos en diferentes grupos, pero nunca tenemos que descuidar lo que pasa en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, en el entorno que Dios nos encomendó en primer lugar, que es nuestro hogar”.

Señaló que la oradora vendrá a brindar valiosas herramientas “que nos ayudarán a estar atentas a lo que ocurra en nuestra casa”- indicó la entrevistada.