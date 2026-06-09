LSM.- La doctora Alejandra Ruiz Días es oriunda de Diamante y tiene a sus padres, Carmen Burne y Evaglio Ruiz Díaz, internados con covid-19 en el Sanatorio Adventista del Plata en Libertador San Martín.

“Mi papá es diabético, hipertenso, tiene epoc, tiene muchas chances de perder la batalla, pero al margen de eso, tiene que tener la posibilidad de ser tratado con el plasma, porque se ha visto gente mucho más grande con situaciones similares, que se han salvado posteriormente a la administración de plasma”, explicó Ruíz Díaz a Paralelo 32.

Además indicó que “Mi papá está en un estado más crítico, está necesitando plasma, en el banco no hay unidades y no habría muchas donaciones. Es muy importante que se genere un conocimiento de la situación y que no le pase a nadie, que tenga que estar esperando el plasma cuando lo necesita”, seguidamente indicó que “Mi papá está en la instancia precisa y crítica, por lo que creímos importante hacer todos los esfuerzos para conseguirlo”.

Evaglio, de 76 años, está cursando el noveno día de la enfermedad y aunque al parecer van a haber dos unidades de plasma para él, Alejandra dijo que “Sabemos que hay muchos entrerrianos que están en la misma situación, por lo que queremos concientizar a la sociedad para que todos los que hayan estado contagiados, que puedan ser donantes y no se espere a una situación crítica”.

Cada donante puede ayudar a salvar a tres pacientes. Alejandra explicó que “el plasma disminuye el distrés que tienen los pulmones y es como una descarga bastante grande de anticuerpos contra el coronavirus”, y siguió explicando que “En este momento los anticuerpos que mi papá no tiene, se los daría el plasma disminuyéndole el distrés pulmonar”.

Como énfasis final de su apelación Ruiz Díaz manifestó a Paralelo 32 que “Mi papá está cursando el noveno día de la enfermedad, está en el día clave, está con buena función de los riñones, pero sus pulmones están sumamente inflamados y la única terapia que nos queda hacer, más allá del respirador que ya es parte del tratamiento, es el plasma que puede hacer la diferencia, entre la vida y la muerte”.



Contactos por consultas de donantes

Alejandra Ruiz Díaz 354 1583123

Programa Provincial de Hemoterapia Hospital San Martín 0343 4224882

Hospital San Roque 0343 4230460