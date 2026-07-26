Crespo- Gonzalo Atencio vivió una experiencia inolvidable como Voluntario FIFA en la FIFA World Cup que está entrando en la última semana de competencia. “Más de un año de entrevistas para formar parte de un pequeño grupo de 3.000 personas entre 4.000.000 de solicitudes que hubo de todo el mundo. Es una locura haber sido el único entrerriano y estar entre los únicos dos argentinos que formamos parte del programa de formación FIFA para la Copa Mundial FIFA 2026”, explicó en un posteo que se viralizó rápidamente.

Atencio fue parte de la organización, integrando el exclusivo equipo de voluntarios que hace posible uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Pero su labor fue mucho más allá de lo previsto inicialmente, ya que llegó incluso a protagonizar un documental oficial de la Federación Internacional del Fútbol Asociado.

Exigencias

Para llegar logró superar, en primera instancia, un exigente proceso de selección del organismo rector del fútbol mundial. El sí de la organización lo llevó a coordinar equipos multiculturales, participar en tres ciudades sede y hasta convertirse en protagonista de un documental producido por la FIFA.

"Fue una experiencia inolvidable. En 2018 había sido voluntario de los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, pero haber llegado a ser voluntario de la FIFA en un Mundial es increíble. El proceso incluyó un programa estricto, largo y nada sencillo", recordó a Paralelo32.

Destacó que “Lo inicié hace 16 meses, fui pasando etapas hasta que en agosto del año pasado logré avanzar a la etapa de las entrevistas, hechas en inglés, castellano, con personal de FIFA, agencias que se encargaban de hacer la selección de personal. Tuve exámenes para calificar para el programa, hubo mucho estudio, no fue fácil ni de un momento para el otro”.

“Recién en enero de este año me confirmaron que había quedado seleccionado. Me dieron mi usuario y contraseña y me permitieron acceder al sistema FIFA, pasando a ser parte del equipo de organización del Mundial. En ese momento te permiten elegir el lugar donde querés estar y en mi caso fue en el Fan Fest de Argentina, en el partido que se jugó en Kansas ante Argelia, y después en Ciudad de México y Guadalajara. Estuve como Coordinador de Voluntarios, dentro de los equipos que tenían responsabilidades en medios, accesibilidad, VIP, control en los predios de accesos, ingresando a los estadios, conociendo el Azteca, por ejemplo”, sumó.

Esquema de trabajo

Atencio planeó a este medio que “Tuve ocho jornadas de trabajo, firmando un contrato con FIFA, por una cuestión de derechos laborales y demás, ya que no podés tener más de ocho turnos, porque es lo que se permite en un esquema de voluntariado. En ese esquema me aseguraron la ropa a través de Adidas y la comida. Los gastos de traslados, corrieron por cuenta mía, tanto los aéreos como los hoteles donde estuve”.

Siguiendo su relato, comentó que “FIFA, dentro de esas actividades, elige una historia para contar y mostrar así la historia de los voluntarios. Me eligieron y por ende estuve tres días grabando un documental que saldrá en los canales oficiales la semana que viene. Lo que hicieron fue retratar lo que se hacía, siguiéndome durante tres días todo el tiempo, en todas las actividades. Luego hice una entrevista específica con FIFA de dos horas, contando donde nací, de dónde era, qué es lo que hacía en mi día a día, cómo apliqué al sistema y qué es lo que más me gustaba del Voluntariado”.

La importancia de las experiencias previas

Sobre las razones que lo llevaron a acceder a tamaña responsabilidad, opinó que “Me ayudó mucho haber sido Voluntario en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y que quedé aplicado para el voluntariado de los Juegos ODESUR que se van a hacer en Santa Fe en septiembre, y qué también fui voluntario en los Juegos Panamericanos en 2023. Era un buen currículum en cuanto a los antecedentes”.

Detalló que “El programa FIFA toma voluntarios de todas partes del mundo y le da diferentes tareas. Hay gente que está en la cancha, gente que está afuera, otros que estuvimos coordinando a esos voluntarios, otros que se encargan de estar en los Fan Fest o las recepciones de los aeropuertos, para recibir a equipos, delegaciones y particulares, entre otras tareas. Al ser tres mil, se van rotando todo el tiempo los voluntarios, en forma permanente. En mi caso tuve la suerte y el orgullo de ser el único entrerriano”

Así, Atencio cerró una experiencia inolvidable. Y en términos futbolísticos, ganó su propio Mundial.