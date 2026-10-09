Un control vial realizado en Victoria derivó en una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y en tres allanamientos en Entre Ríos y Santa Fe. El procedimiento comenzó el 6 de octubre, cuando personal policial detectó cocaína en el equipaje de dos pasajeros que viajaban en un remis.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el vehículo era un Chevrolet Prisma afectado al servicio de remis. En su interior viajaban el conductor y dos pasajeros, un hombre y una mujer provenientes de Rosario, quienes manifestaron no contar con la documentación requerida durante el control.

Ante esa situación, intervino un can antinarcóticos, que marcó una mochila transportada por los pasajeros. Con testigos presentes, los efectivos revisaron el equipaje y encontraron un envoltorio negro que contenía 206,84 gramos de cocaína, de acuerdo con las actuaciones policiales.

Además, se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y anotaciones consideradas de interés para la investigación. Las dos personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal.

Tres allanamientos en dos provincias

A partir de los elementos reunidos durante el procedimiento, personal especializado de Drogas Peligrosas realizó tareas investigativas para determinar posibles vínculos relacionados con la causa.

Como resultado, y con autorización judicial, se concretaron tres allanamientos en las localidades de Victoria, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, esta última jurisdicción en la provincia de Santa Fe.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Victoria, Federico Martín, con la intervención del secretario del juzgado, Nicolás Javier Beltzer, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Durante los operativos fueron identificadas 16 personas. También se secuestraron ocho teléfonos celulares, papelillos y 1,9 gramos de marihuana. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Participación de fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe

En los procedimientos participaron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, junto con personal de la Guardia Especial, la Guardia de Infantería Adiestrada y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.

La investigación se inició con un control preventivo en el puesto vial de Victoria y avanzó luego sobre posibles conexiones fuera de Entre Ríos. La causa continúa en el ámbito de la Justicia Federal.