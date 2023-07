Crespo.- El lunes 26 de junio se conmemoró el Día de Prevención del Consumo Problemático de Sustancias, que incluye drogas ilícitas, alcohol, juego, videojuegos y otros hábitos.

La licenciada Karen Galarza, integrante del equipo de trabajo en los Espacios de Primera Escucha en Adiciones, mencionó que “los principales consumos problemáticos pasan en general, por el alcohol y las drogas ilegales. También notamos que el programa para personas que quieren dejar de fumar, ha tenido muchas consultas y que genera preocupación. Si bien es una sustancia lícita, también está presente con fuerza en la población”. Destacó que “suele resistirse a acercarse a consultar quien atraviesa el consumo problemático, pero lo puede hacer un familiar o un amigo. Se brinda asesoramiento y acompañamiento, tanto a las personas afectadas, como a su entorno, que busca ayudarlo a superar esa situación”.

Por su parte, la licenciada Sonia Gareis indicó que la franja de edades con la que se trabaja “es muy variada y amplia. La problemática se presenta mucho en adolescentes, pero también en jóvenes adultos, personas mayores. No hay una edad que se destaque”. Agregó que “el consumo problemático de alcohol es un factor que complica las situaciones de violencia de género o familiar. En un porcentaje muy alto, las denuncias refieren esa cuestión, por lo que se activa el trabajo en red, ya que es un problema de salud”.

Consumo problemático

En diálogo con Paralelo 32, las licenciadas Galarza y Gareis, ampliaron sobre los consumos problemáticos. Galarza dijo: ”Cuando hablamos de consumos problemáticos estamos hablando de mucho más que sustancias. Hoy por HOY, el DSM5 (Manual de diagnóstico de enfermedades mentales), incluye el consumo de videojuegos, y lo que tiene que ver con internet. También tenemos comportamientos compulsivos, como la pornografía o el juego. Conductas o sustancias que pueden llegar a ser problemáticas. ¿Por qué problemáticas? Porque pueden tener consecuencias desagradables o negativas para la persona o para su entorno”.

– ¿Cuándo una actividad deja de ser un hábito y pasa a ser problemática?

-- Gareis: Hay que evaluar las consecuencias que trae esa conducta, en el desarrollo de mi vida y de mi entorno. Comienza a ser problemático, cuando, a pesar de las consecuencias, se sostiene ese consumo. Cada vez puede ser más problemático o generar una dependencia o una enfermedad más severa. Es una pregunta muy común que nos plantean. Porque nos dicen ‘yo consumo alcohol, que es legal, solo el fin de semana, y no hay ningún problema’. Puede ser que ‘no haya ningún problema’, pero también puede ser que, por ese consumo esporádico u ocasional, yo tenga un problema de tránsito, un problema familiar, un problema de salud. Ahí ya es problemático. Desde nuestra mirada, todo lo que tenga que ver con menores de 18 años, son consumos problemáticos. Mayormente porque estamos hablando de un cerebro que se está formando.

– A esa edad un hábito hoy, mañana puede ser adicción.

-- Gareis: Claro. Sabemos que los jóvenes transitan una cultura donde hay consumo, pero como adultos debemos entender que el consumo de un adolescente no tiene los mismos parámetros que el consumo de un adulto. El adulto tiene que poner límites y dar acompañamiento.

– ¿La persona influida por un hábito, puede evaluar cuándo va a pasarse de la raya’?

-- Galarza: Dentro de los comportamientos adictivos hay pensamientos distorsionados. Uno de los pensamientos es no identificar, no hacerse cargo o minimizar las consecuencias. Dificulta tomar consciencia. Por eso, el entorno puede observar, ver, preocuparse, notar. Muchas veces son las consecuencias, como conducir bajo los efectos del alcohol u otra sustancia; en el trabajo o la escuela tener bajo rendimiento o ausencias. Generalmente, las consecuencias empiezan a mostrar que hay un problema, aunque la persona trate de defenderse, ‘eso no es tan grave’ Por eso, lo importante que es la familia para ayudar a tomar consciencia. Porque sin consciencia y voluntad es más difícil hacer un tratamiento. Un pensamiento típico de la conducta adictiva es la ilusión del control. ‘yo lo manejo, yo decido’. Cuando en realidad, no es así. Muchas veces no hay una frecuencia diaria de consumo, entonces está el concepto erróneo de que tiene problemas ‘el que no puede parar’ o ‘quien debe consumir todos los días’. Por eso se habla de consumo problemático, si consumís y te genera consecuencias negativas, es problemático.