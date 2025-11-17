La edición 2025 reunirá a seleccionados masculinos y femeninos de todo el país, además de combinados invitados de Uruguay y Paraguay. Será el 41° Seven masculino y el 9° femenino, una continuidad que reafirma la importancia histórica y deportiva de esta cita anual que convoca a miles de atletas, entrenadores y espectadores.

“Paraná va a ser una fiesta”

Durante el lanzamiento, la intendenta Rosario Romero destacó el valor del trabajo conjunto entre instituciones y gobiernos para sostener la sede: “Paraná va a ser una fiesta y esto es producto del trabajo compartido”, afirmó, en referencia a la colaboración entre la UAR, la UER, el Gobierno provincial, la Municipalidad y el Empatur.

Además, subrayó el impacto turístico que genera el evento: “Siempre que se celebra el Seven la ciudad se llena de gente que disfruta de la primavera en Paraná”.

Acompañamiento provincial y compromiso institucional

El gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia de mantener la sede del Seven en la capital provincial: “Estamos seguros de que vamos a dejar bien parada a la provincia y al deporte. Esperemos que sean jornadas exitosas y que la gente pueda disfrutar de nuestra provincia y de la ciudad capital”, expresó.

El presidente de la UER, Martín Cipriani, agradeció el apoyo recibido y valoró el aporte del sector privado: “Estamos ante un nuevo desafío… Agradecemos a las empresas privadas de Paraná que nos han ayudado económicamente para que el Seven se quede un año más en la ciudad”.

En la misma línea, el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina, reconoció el esfuerzo conjunto: “Estamos muy agradecidos al gobernador y a la Intendenta por el esfuerzo que hicieron. Y fundamentalmente a la Unión Entrerriana, que trabaja desinteresadamente para hacer un torneo cada año cada vez mejor”.

Un encuentro deportivo y social de relevancia nacional

Considerado uno de los torneos más importantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, el Seven de la República volverá a reunir a los mejores equipos del país y a selecciones sudamericanas para competir en un evento donde destacan la tradición, el nivel deportivo y el espíritu de camaradería que caracteriza a esta disciplina.

Presentación oficial con amplia participación

Del anuncio participaron el jefe de Gabinete Santiago Halle; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el consejero de la UAR, Jaime Barba; y el subsecretario de Turismo y presidente del Empatur, Agustín Clavenzani, junto a autoridades deportivas y municipales.