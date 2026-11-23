Un ciclomotor y una bicicleta protagonizaron un accidente de tránsito este domingo por la noche en Diamante. Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron asistidos por personal de salud y trasladados al Hospital San José. Las primeras evaluaciones médicas determinaron que no presentaban lesiones de consideración.

El siniestro ocurrió sobre calle 9 de Julio, entre Moreno y Malespina, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico que realizaba recorridas preventivas por la ciudad.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, los dos vehículos circulaban por esa arteria cuando el ciclomotor Zanella de 50 cc, conducido por un hombre de 54 años, habría impactado desde atrás a una bicicleta rodado 26, marca Ranger, en momentos en que intentaba sobrepasarla.

Tras el choque, se solicitó la intervención del servicio de salud del Hospital San José. Ambos conductores recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados al nosocomio, donde fueron examinados por el médico policial.

Intervino la Justicia

Puesto en conocimiento el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y la intervención de personal de Policía Científica para determinar las circunstancias del accidente.

La investigación continuará con las pericias y diligencias necesarias para establecer cómo se produjo el impacto.