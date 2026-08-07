Un hombre de 66 años sufrió una fractura en una de sus piernas como consecuencia de un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 354, en jurisdicción del departamento Nogoyá.

Según informó la Jefatura Departamental Nogoyá, el hecho se registró alrededor de las 15.20, cuando un automóvil Renault Megane impactó contra tres ciclistas que se encontraban sobre la banquina norte de la ruta.

Un herido con fractura

Como consecuencia de la colisión, uno de los ciclistas, de 66 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Blas de Nogoyá, donde los profesionales médicos diagnosticaron una fractura en la pierna izquierda.

Los otros dos ciclistas, de 52 y 41 años, sufrieron lesiones de menor consideración y fueron asistidos en el lugar.

El automóvil era conducido por un hombre de 66 años, quien resultó ileso, aunque el vehículo presentó daños materiales compatibles con el impacto.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, los tres ciclistas circulaban en sentido este-oeste por la Ruta Nacional 12 cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdieron el control de sus bicicletas y permanecieron detenidos sobre la banquina.

Siempre según la información oficial, el conductor del Renault Megane habría realizado una maniobra evasiva al advertir otro vehículo detenido sobre la calzada. Al desplazarse hacia la banquina, terminó colisionando con los ciclistas.

Investigan las causas

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.