Nogoyá.– Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad nogoyaense tras conocerse la investigación judicial en torno a un hecho cometido contra una joven de 19 años. Las autoridades judiciales y policiales de los tribunales locales se encuentran abocadas a un expediente caratulado penalmente como "Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real", que ya cuenta con tres personas detenidas bajo distintas modalidades de resguardo dispuestas por la Justicia.

Según la información recabada por la investigación, el hecho se desencadenó en la madrugada del sábado 27 de junio. La víctima salía de un local nocturno cuando se encontró con un conocido suyo, un adolescente de 17 años, a quien le solicitó que la acercara en motocicleta hasta su domicilio. El menor se encontraba acompañado por otro individuo mayor de edad, desconocido para la joven. Antes de llevarla a destino, le propusieron pasar por la vivienda de una tercera persona, también adulta. Confiando en el vínculo que la unía con el adolescente, la víctima accedió.

Una vez en el interior de esa vivienda, la situación se tornó violenta cuando los dos hombres adultos ingresaron a la habitación. Ante la negativa de la joven, los tres sujetos la sometieron por la fuerza. Según consta en la denuncia, los agresores le ataron las manos y la accedieron carnalmente de forma reiterada. El conocido de la víctima no solo participó de los vejámenes sino que en ningún momento intercedió para frenar el ataque.

Finalizada la agresión, la joven logró recomponerse y exigirle al adolescente que la llevara a su domicilio. Al llegar a su casa sufrió un ataque de pánico y logró enviar mensajes a un grupo de amigas relatando lo ocurrido; esas jóvenes ya fueron incorporadas como testigos en la causa. Caminando en estado de shock, la víctima llegó hasta la vivienda de una tía que reside en las inmediaciones, quien la contuvo y la acompañó de inmediato a radicar la denuncia formal en sede policial, activándose los protocolos médicos y judiciales correspondientes.

La investigación penal quedó en manos de la Unidad Fiscal, a cargo de la doctora Sofía Pittaluga. El mismo sábado se llevaron a cabo múltiples allanamientos que culminaron con la detención de los tres imputados. El juez de Garantías, doctor Oscar Rossi, concretó la audiencia de imputación para el menor de 17 años y dispuso su traslado a un centro especializado dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por un plazo de 45 días. En cuanto a los dos imputados mayores de edad, tras la audiencia de indagatoria celebrada el lunes, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su prisión preventiva por el término de 60 días, medida que cumplen de manera efectiva alojados en una unidad penal de la provincia mientras se sustancia el proceso en su contra.