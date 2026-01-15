Un impresionante incendio alarmó a transeúntes y automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 14, en el sur entrerriano, durante los últimos minutos de este miércoles. Un camión con semirremolque se prendió fuego por completo a la altura del kilómetro 38 de la autovía, sin que se registraran personas lesionadas.

Según informó la Policía, alrededor de las 23.30 se recibió un llamado telefónico en el Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú alertando sobre el incendio de un camión en la mano con sentido de circulación norte-sur.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos constataron que se trataba de un camión Volkswagen con semirremolque, cargado con placas fenólicas de madera. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad entrerriana de San José.

De acuerdo al testimonio del conductor, había detenido la marcha sobre la banquina tras percibir un chispazo en la parte posterior de la cabina. Al descender del camión, observó cómo el fuego comenzó a propagarse rápidamente hasta envolver por completo a la unidad.

El chofer logró salir por sus propios medios antes de ser alcanzado por las llamas y no sufrió lesiones, aunque el camión y su carga resultaron totalmente destruidos por el incendio.

Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación, mientras que el tránsito se vio parcialmente afectado durante el operativo de seguridad y extinción del fuego. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar víctimas, evitando así una tragedia mayor en uno de los corredores viales más transitados de la provincia.