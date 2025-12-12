En la mañana del 12 de diciembre de 2025, un camión protagonizó un despiste en el km 489 de la Ruta Nacional N° 12, a la altura de El Palenque, en jurisdicción de la comisaría de Cerrito (departamento Paraná). El hecho fue reportado al 101 por automovilistas que circulaban por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo —un joven de 26 años, que se dirigía desde Misiones hacia San Luis— perdió el control al “morder” la banquina derecha, lo que provocó que el camión se desviara hacia la izquierda y terminara despistando. Como consecuencia del brusco movimiento, las bobinas de papel que transportaba cayeron sobre la traza.

A pesar de lo aparatoso del episodio, no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales. De manera preventiva, el conductor fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba cortes superficiales.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar la circulación, retirar la carga caída y garantizar condiciones seguras sobre la calzada.