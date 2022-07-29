Crespo.- Este sábado 30 de julio será presentado en Crespo el libro ‘Nicanor Molinas y los hombres del Paraná’, una obra de 800 páginas que surge de investigar la vida de uno de los hombres de mayor confianza y consulta que tuvo el general Justo José de Urquiza, desde 1848 hasta la muerte del prócer en 1870. El periodo comprende los gobiernos de Urquiza, Derqui y Mitre.

El libro, autoría del Lic. Miguel Alfredo Molina, transcribe una cantidad de cartas de Urquiza y de Molinas, documentando una historia que revela datos inéditos de ambos protagonistas de la historia.

La presentación se hará a las 19.00 en la Fundación Solidaridad, que invita a “un café con historia y desafíos: Molinas y Urquiza”, donde el autor Miguel Molina será entrevistado por el periodista Luis Jacobi. La entrada es libre y la actividad durará una hora, con un breve cierre musical a cargo del trompetista Osvaldo Suárez.