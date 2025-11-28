Crespo.- La licenciada en Biología Raquel Gorostiaga, encargada del área de Educación Ambiental de la Municipalidad de Crespo, dialogó con Paralelo32 sobre la actualidad del Parque Ambiental de Crespo, donde funciona la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos. La entrevista se realizó antes de la llegada al Parque lugar de una delegación alemana presidida por el Embajador Dieter Lamlé, el viernes 14 de noviembre pasado.

Desde 1996

“Desde 1996 estamos trabajando en la Planta de Tratamiento de Residuos”, recordó Gorostiaga.” En un comienzo se trabajó todo lo que era residuos orgánicos y después el inorgánico. A partir de 2016 empezamos con el programa ‘Otra Oportunidad. Reciclemos’ y se volvió a hacer hincapié, casa por casa, en reforzar la concientización en las campañas de separación de residuos en origen. Es fundamental, ya que a partir de esa buena separación, a todos los residuos los convertimos en recursos y a partir de ahí, surgen los procesos de reciclaje”.

Al describir la actual disposición de áreas en el Parque Ambiental, la funcionaria señaló: “Tenemos el sector Inorgánicos, donde se procesa todo el material, se separa en bolsas, se acondiciona. Parte se vende para ser reciclado; parte lo tratamos en el Parque Ambiental y parte en otros lugares, como los talleres de confección que usan tela de jean y otros textiles recuperados para hacer bolsas, guantes y otros elementos”.

Productos reciclados

Como casi nada se pierde y todo se transforma, Gorostiaga comentó el destino de diversos residuos reciclados. “Las botellas PET se transforman en ‘ladrillos PET’, las tapitas de botellas se reciclan como placas plásticas; el residuo orgánico deriva en todo lo que es lombricompuestos. En la ciudad hay puntos de recolección de aceite vegetal usado de comercios gastronómicos, que recolecta una empresa que viene a Crespo y se lo lleva para hacer biodiesel”.

Continuó diciendo que “los neumáticos usados y descartados en talleres y empresas se reciben los viernes de 8 a 12; y todo lo recolectado se lleva a Regomax en Buenos Aires (N de R: Regomax es una empresa nacional dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso) Ellos lo reducen a ‘polvo de caucho’ o ‘caucho granulado’, que sirven como insumos en distintas aplicaciones”.

Sobre los ladrillos PET, Gorostiaga recordó que actualmente están en elaboración 36 mil ladrillos “de los que llevamos hechos 25 mil ladrillos” para una obra de ampliación en la Escuela N° 105 ‘Patria Libre’. “Además, nos falta elaborar otros 18 mil ladrillos PET para construir la sede con oficinas y salas, de la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo”, agregó.

Actualmente, trabajan 35 personas contratadas en el Parque Ambiental. Aparte, hay 12 recolectores que son personal municipal. Con cuatro vehículos, dos por cada zona de recolección, recorrer la ciudad todos los días y llevan los residuos recogidos al Parque Ambiental donde se desarrolla la separación por materiales específicos: vidrio, latas, plásticos, textiles, etc. También lleva material al Parque Ambiental el personal de Parques y Paseos que se dedica a la poda y corte de árboles, ramas y pasto.

Educación ambiental

En el Parque Ambiental Crespo, “apuntamos a que la base sea la educación ambiental. Hay diferentes dispositivos y muestras, para que los visitantes puedan desarrollar conceptos de biodiversidad, cuidado del ambiente y cómo funcionan los ecosistemas”.

Entre otros elementos que dan realce al lugar, están ubicadas como elementos educativos, un conjunto de esferas de luminarias viejas pintadas por los artistas Hugo Ferrari y Gloria Albornoz, con diferentes especies autóctonas de flora y fauna.

Hay cartelería que explica a los visitantes los procesos de reciclaje. Se plantó nueva forestación de especies autóctonas; hay un ‘hotel de insectos’ o insectario, que sirve para mostrar insectos autóctonos en un hábitat similar al natural. Se está completando una casa realizada en materiales de bioconstrucción, además de las piletas de compostaje de residuos orgánicos. “Todos son dispositivos o lugares que queremos que el vecino los recorra, los vea, se ponga en contacto con la naturaleza, y se lleve este concepto ambiental que tiene la separación de residuos en origen”, comentó Gorostiaga.

Bolsones

También está depositado en bolsones al aire libre todo el material inorgánico que se separó en cintas transportadoras, se reacondicionó y está para ser vendido o reciclado. Una parte, el plástico PET y las tapitas van a transformarse en placas y ladrillos; también se separan latas, nylon, etc. Bajo techo para que no se degraden a la intemperie, se estiban cartón de primera y de segunda, papel y textiles. Son 20 productos que se separan en las cintas transportadoras donde llegan las bolsas de residuos hogareñas. Una parte se destina a la venta y otra parte se recicla transformándola en diferentes productos.

– Aquí llega todo tipo de residuos. Este es el ‘basural’ de Crespo, con sus espacios sin olor, como las piletas de compostaje. Cambió completamente el ‘tema basura’.

-- Exactamente. En Crespo tenemos una planta de residuos en funcionamiento, por eso apelamos siempre al compromiso del vecino con la separación en origen. ES fundamental. Si no se hace, es ‘basura’ propiamente dicha y va a parar al vertedero. Ahí es donde tenemos que trabajar, que el vecino sea consciente de separación de residuos, bien acondicionados y separados en su casa.

Venta de materiales

“Desde 2017, una ordenanza nos habilita a la venta directa, sin licitación, para quienes necesiten comprar nuestros materiales. Tenemos compradores fijos que se llevan vidrio, cartón, latas. Hace unos días vinieron personas desde San Salvador a ver nuestros productos, les parecieron muy buenos y posiblemente en los próximos días se concrete otra venta”, comentó Gorostiaga.