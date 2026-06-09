Crespo.- El profesor Claudio Schulz está preocupado por el destino de un avión Guaraní que recibió la ciudad en 2002, y quedó olvidado en un predio privado donde se va deteriorando. Recordemos que Schulz profundizó en la biografía de los Héroes de la Guerra de Malvinas Juan J. Falconier y Danilo Bolzán y en la tecnología militar de aquel conflicto del Atlántico Sur ocurrido en 1982. Reiteró su preocupación por este símbolo militar de la ciudad que está olvidado: el avión “IA-50 Guaraní II” (G II) de construcción nacional ubicado en el predio del Distrito Comercial Norte.

Gestionado en 2002

El objetivo original de su adquisición en beneficio de la Municipalidad, en 2002, era exponerlo en un espacio público para toda la ciudadanía. Fue ubicado en el predio actual, cuando estaba abierto al público. Ahora, cercado dentro del mismo espacio, en un terreno donde se construye un emprendimiento gastronómico, el avión corre el riesgo de terminar como marquesina comercial, degradando su sentido cívico.

Schulz considera que el avión es una reliquia militar que debe tener un espacio y un tratamiento acorde con su historia. “Ese avión, como todos los aviones, son cedidos por la Fuerza Aérea en comodato a las municipalidades para su resguardo, lo que no hizo la Municipalidad de Crespo y fue apropiado a nivel privado”, dijo en contacto con Paralelo32.

Además, existe otro elemento que elevaría el valor histórico del aparato y habría que buscar registros militares para corroborarlo. “Por la época en que estuvo en Paraná, es probable que el avión haya sido volado por Falconier”, comentó Schulz.

Aparte de este dato a verificar, ese avión tiene una valiosa historia confirmada, que Schulz resumió en una nota que envió hace cuatro años a la Municipalidad. Son elementos a tener en cuenta, que refuerzan la necesidad de recuperarlo para el acervo patrimonial e histórico de nuestra comunidad.

Nota al HCD

En julio de 2022, Schulz envió una nota al Concejo Deliberante para lograr el interés del cuerpo deliberativo y las autoridades políticas de la ciudad sobre el avión. En aquella nota, Schulz recordó: “la aeronave a la que nos referimos lleva el número de serie C/N 09, su fecha de fabricación es Septiembre de 1967 y en 1996 se la llevó a la configuración ‘Guaraní Mejorado’, operando en todo su historial en configuración interior comercial de 12 plazas. Operó en la I Brigada Aérea de El Palomar entre 1967 y1981, en la II Brigada Aérea de Paraná en 1981, nuevamente en la I Brigada Aérea entre1981 y 1986 y finalmente en la II Brigada Aérea entre 1987 y 1998, año en el cual fue desactivado y almacenado en la misma hasta el año 2002, donde sufre un cambio de matrícula y es cedida a la Municipalidad de Crespo luego de haber sido gestionada por el ciudadano Isabelino Martínez para ser ubicada y exhibida en nuestra localidad, terminando por alguna razón en un predio que al día de hoy es privado y en un evidente y avanzado estado de abandono y deterioro generalizado”.

Además, recordó “un dato que pocos conocen y que hace único, especial e irreemplazable al IA-50 GUARANÍ II ubicado en nuestra localidad”. Es el único que estando en servicio en la II Brigada Aérea de Paraná realizó un vuelo presidencial trasladando al entonces Presidente Raúl Alfonsín desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta la ciudad de Chascomús en 1988.

A disposición de la población

Schulz planteó en esa nota: “Debe destacarse que el sentido del emplazamiento de estas aeronaves en diversos sectores públicos de la provincia y del país obedece a la necesidad de poner las mismas en exhibición a disposición de la población, a fin de poder ser reconocidas y apreciadas por parte de todos los ciudadanos como piezas históricas de la aviación argentina, bajo la tutela de los distintos Municipios que han tenido el honor de ser receptores de las mismas. Al haber quedado la aeronave en cuestión ubicada dentro de un predio privado, imposibilitando el acceso a la ciudadanía y ante el estado de abandono y deterioro de la misma, corresponde al Estado municipal llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a su recuperación, puesta en valor y reubicación a fin de ser preservada como pieza histórica de la industria aeronáutica nacional y poder ser accesible para todos los ciudadanos”.

Puesta en valor

El docente espera que las autoridades locales tomen en cuenta que ese avión le pertenece a la sociedad a través de la Municipalidad, que originalmente gestionó durante la intendencia de Darío Schneider junto a Martínez su traslado a Crespo. Pide que se realice su puesta en valor en otro lugar, acorde con la simbología que rodea a ese artefacto militar, convertido en pieza histórica destinada a ser conservada como corresponde.