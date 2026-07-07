Un conductor debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Crespo luego de protagonizar un violento siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 12, a pocos kilómetros de la rotonda de acceso a la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 8.20, cuando, por causas que se investigan, un automóvil impactó de frente contra un acoplado que se encontraba estacionado sobre la banquina.

Como consecuencia de la violencia del choque, la lanza del acoplado se incrustó en el habitáculo del vehículo, dejando atrapado al único ocupante del rodado.

Tras recibir el alerta, una dotación de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo acudió rápidamente al lugar y comenzó las tareas de rescate.

Los bomberos estabilizaron el vehículo y, mediante maniobras de extricación con herramientas específicas, lograron liberar al conductor, que permanecía atrapado entre los hierros retorcidos.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por personal del servicio de emergencias médicas y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

En el operativo también trabajaron efectivos de la Policía y personal de otros organismos de emergencia, quienes colaboraron en las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y prevención mientras se desarrollaban las labores de rescate.