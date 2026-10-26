Un automovilista chocó contra una columna de alumbrado en la Ruta 11
El siniestro vial ocurrió este lunes alrededor de las 6:00, a la altura del kilómetro 5,5, en jurisdicción de Oro Verde. El conductor, de 43 años, no sufrió lesiones.
Personal de la Comisaría de Oro Verde intervino este lunes por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 11, a la altura del kilómetro 5,5.
El hecho se registró alrededor de las 6:00, cuando un hombre de 43 años circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Chevrolet Sonic e intentó ingresar a la colectora.
Según se informó, al frenar, el conductor perdió el control del vehículo debido a la presencia de piedras sueltas sobre la calzada y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.
Afortunadamente, el automovilista no sufrió lesiones.
En el lugar trabajó personal policial, mientras que el conductor gestionó el servicio de grúa a través de su compañía aseguradora.