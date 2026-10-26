Personal de la Comisaría de Oro Verde intervino este lunes por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 11, a la altura del kilómetro 5,5.

El hecho se registró alrededor de las 6:00, cuando un hombre de 43 años circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Chevrolet Sonic e intentó ingresar a la colectora.

Según se informó, al frenar, el conductor perdió el control del vehículo debido a la presencia de piedras sueltas sobre la calzada y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Afortunadamente, el automovilista no sufrió lesiones.

En el lugar trabajó personal policial, mientras que el conductor gestionó el servicio de grúa a través de su compañía aseguradora.