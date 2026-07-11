Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en la intersección de French y Urquiza, en Crespo, dejó como saldo el vuelco de uno de los vehículos involucrados y varias personas asistidas por los servicios de emergencia.

El hecho se registró alrededor de las 17:10, cuando una dotación de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo fue convocada al lugar tras el choque entre dos automóviles.

Al arribar, los bomberos constataron que uno de los rodados había quedado volcado, por lo que procedieron a realizar las tareas preventivas correspondientes. Entre ellas, efectuaron la desconexión de la batería del vehículo siniestrado para evitar riesgos derivados del accidente.

Las personas involucradas recibieron atención en el lugar por parte de los equipos de emergencia y luego fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para una evaluación médica más completa. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

En el operativo intervino una dotación integrada por cuatro bomberos, que trabajó de manera coordinada con el servicio de emergencias médicas y el resto de los organismos presentes en el lugar.

Las circunstancias que originaron la colisión son materia de investigación.