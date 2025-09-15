La Jefatura Departamental informó que en la madrugada de este domingo 14 de septiembre, alrededor de las 03:40, un automóvil impactó contra el tapial de una vivienda en el acceso a la localidad de Aranguren, en el camino que conduce a General Ramírez.

Se trató de un Mercedes Benz C220 conducido por un joven de 25 años, oriundo de General Ramírez, quien iba acompañado por un hombre de 28 años domiciliado en Villa Aranguren. Según el relato del conductor, se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior choque contra el tapial y un árbol que quedó incrustado junto a la puerta del conductor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Aranguren, personal de Bomberos Voluntarios —quienes debieron rescatar al conductor atrapado en el habitáculo— y servicios de emergencias médicas.

El joven conductor fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde se le practicó una tomografía y permanece internado para estudios complementarios, a fin de determinar la gravedad de las lesiones sufridas.