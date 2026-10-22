Un apostador de Crespo ganó $31.042.872 en el sorteo del Quini 6 realizado el miércoles 21 de octubre, al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale. La jugada se realizó en la agencia oficial N.º 739, La Gloria, ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Dorrego.

La noticia fue recibida con alegría por Jesica, responsable de la agencia, que abrió sus puertas hace pocos meses y obtuvo así su primer premio importante del tradicional juego de azar.

“Estamos re contentos, la verdad, muy, muy felices de esta noticia tan linda”, expresó durante una entrevista radial.

Según la información difundida a partir de los datos del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), hubo tres apuestas ganadoras en Entre Ríos: una en Paraná, otra en Crespo y una tercera en Santa Elena. Cada una obtuvo un premio de $31.042.872.

Todavía no apareció el ganador

Desde la agencia crespense señalaron que hasta el momento no se había presentado la persona favorecida. Aunque estiman que podría tratarse de un vecino de la ciudad, debido a que la mayoría de sus clientes son de Crespo, todavía no cuentan con información que permita identificarlo.

Jesica explicó que el premio corresponde exclusivamente al apostador que tenga la boleta ganadora y que la agencia no dispone de un mecanismo para identificarlo o avisarle. Por eso, recomendó a quienes realizaron sus apuestas revisar los números y conservar el comprobante.

La responsable de La Gloria también indicó que el premio anunciado es de aproximadamente $31 millones y que, después de las retenciones correspondientes, el ganador podría recibir cerca de $23 millones.

Los números que salieron en el Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron:

42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43

En total, 12 apostadores de distintas jurisdicciones consiguieron cinco aciertos y obtuvieron un premio de $31.042.872 cada uno.

Además de Crespo, las apuestas entrerrianas ganadoras se registraron en la agencia N.º 11 de Paraná y en la N.º 1105 de Santa Elena.

Los demás premios se distribuyeron entre la provincia de Buenos Aires, con tres ganadores; Santa Fe, con dos; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos; y Córdoba, con otros dos.

Una agencia que abrió hace pocos meses

Para La Gloria, la venta de la apuesta ganadora representa un acontecimiento especial, ya que se trata del primer premio importante que entrega desde su apertura.

Jesica contó que el Quini 6 sigue siendo uno de los juegos elegidos por los clientes y que la apuesta completa cuesta actualmente $4.000. Según explicó, el valor se actualiza de manera ocasional y los incrementos suelen ser moderados.

También describió distintas formas de jugar: hay clientes que compran su boleta para cada sorteo, otros que controlan sus números y quienes mantienen apuestas durante todo el mes. La agencia invitó a los apostadores de Crespo y la zona a acercarse para realizar sus jugadas y consultar los resultados.