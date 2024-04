En medio de un escenario político convulso y una coyuntura económica desafiante, Jorge Majluff, titular de Grupo Mercado, brindó un análisis sobre la complejidad del panorama nacional argentino. Majluff comenzó señalando una paradoja intrigante: “a pesar del malestar generalizado causado por la economía restrictiva, una parte significativa de la población aún respalda al gobierno nacional”. Esto, según él, se debe a “un rechazo al sistema político tradicional, que ha fallado en ofrecer respuestas efectivas a las demandas de la ciudadanía. El recuerdo negativo de figuras políticas anteriores, como Alberto Fernández, Cristina Fernández y Mauricio Macri, también influye en esta dinámica”.

En su mirada, Majluff se adentra en el impacto de la reciente marcha por la educación pública, atribuyendo la desaprobación del gobierno a la desinteligencia y provocación por parte del presidente Milei. "Ese día, el más adverso para la gestión del Presidente, hicimos una encuesta sobre la educación donde el 80% de los consultados dijo estar de acuerdo con que sea gratuita y obligatoria", comentó. Sin embargo, destacó la habilidad del mandatario para revertir la situación al comprometerse con aumentar las partidas para universidades, evocando así comparaciones con eventos políticos pasados, donde recordó el momento de la Resolución 125, "Cristina Fernández se peleó con el campo, y no dio marcha atrás; algo que en cambio si hizo Milei”.

En cuanto al futuro de la Ley Bases, Majluff expresó incertidumbre sobre su contenido y efectividad, destacando la ausencia de discusión sobre aspectos claves de la microeconomía, como las pymes y las economías regionales. Para él, el éxito o fracaso del gobierno actual determinará el rumbo político futuro, con Milei como figura central.

El análisis brindado a Debate Abierto, se extendió a la influencia de la "pesada herencia" del peronismo y el macrismo, que, “hace que la gente tolere otra cosa. Ese sistema que provocó mucha desesperanza e inflación junto a valores sociales, con todo ese peso de la negatividad hace que aun con las particularidades enormes de Milei la gente lo siga apoyando todavía”, indicó. En el ámbito provincial y municipal, la figura mediática de Milei eclipsa a los gobernadores e intendentes, “es noticia todos los días, de mucho color, no deja espacio de atención para que la gente se forme una opinión la gestión de gobierno provincial o municipal. Pero sin dudas, los gobernadores la están pasando mal, no sé si muchos no están arrepentidos de haber asumido con el panorama actual, aunque es preferible que se ejerza el poder a que no”.

Majluff también señala las etapas críticas que enfrenta el gobierno nacional, destacando la importancia de los meses venideros para mantener el respaldo público, indicando que “hay tres etapas en el gobierno nacional, marzo que ya la superó con los aumentos de tarifas y útiles escolares; el segundo escalón con nuevos aumentos creo que podría sortearlo; y luego será el mes de diciembre. El punto es que, hasta diciembre la gente puede bancarse perder poder adquisitivo; pero si no hay mejoras al Gobierno se le va a poner cuesta arriba. Porque hay gente que la está pasando mal, pero que aun pasando penurias apuesta a esto para no volver al pasado”.