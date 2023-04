Crespo.- Este lunes 3 de abril se realizó el acto de descubrimiento de placas en el marco de la inauguración de la ampliación del Centro de Ayuda al Niño que funciona en Crespo desde hace 30 años. Al respecto hablamos con Vanesa Pusineri, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano; y Silvia di Franco, coordinadora del Centro.

Vanesa; ¿Cuáles son las reformas en el Centro de Ayuda al Niño que se han inaugurado?

Bueno en lo que era la parte del edificio viejo, digamos, la casita, se arreglaron las cuestiones básicas de mantenimiento y se optimizó un espacio que en su momento funcionaba como como sala de espera. Ahora es un nuevo consultorio. Y luego este sector, donde estamos ahora, es lo que se amplió y se anexó a la construcción con sanitarios nuevos, sanitarios adaptados, también un gran espacio que funciona como lugar de reuniones y un sector para mejorar lo que teníamos ya hace un par de años que es el servicio de estimulación temprana. Así que, con un nuevo ingreso, habitualmente se ingresaba por calle 3 de Febrero, ahora se accede por calle Estrada y cuenta con las normas de seguridad que hacían falta, y que a veces los edificios viejos no tienen. Pero básicamente, lo más importante es que se optimizaron los espacios y hay más consultorios de los que había y en estimulación temprana se va a trabajar más cómodamente.

Silvia di Franco, coordinadora del Centro de Ayuda al Niño; ¿Cuáles son las actividades, para recordar, que se viene haciendo en el Centro, y qué se incorpora a partir de la ampliación del edificio?

Continuamos con las mismas actividades, pero con más comodidad por supuesto; porque había un consultorio que era para la estimulación temprana que ahora, como dijo Vanesa, se optimizó para y se habilitó una sala de espera; además de que se crearon otras dos salas para trabajar, por lo que sumamos dos consultorios nuevos; tres diríamos con el de estimulación temprana que tiene una amplitud donde va a trabajar la estimuladora temprana juntos con la pedagoga y el kinesiólogo atendiendo algunos chicos puntuales; para lo cual disponen de un ambiente mucho más óptimo y adecuado para la actividad que deben realizar. Las disciplinas que hay en el Centro son: psicopedagogía, fonoaudiología, y psicología. Hay tres profesionales por cada área, más la psicopedagoga que es estimuladora temprana y el kinesiólogo que también trabaja en neurodesarrollo.

Esto en permanente coordinación con las escuelas primarias de la ciudad y de los jardines de infantes, los jardines maternales y las unidades educativas Municipales; así que generalmente, cuando en la institución educativa hay alguna profesional, como ser la maestra orientadora, me reúno con ellas y me hacen la derivación o bien hablamos de los casos que ya están en atención y los casos puntuales. Si es que las chicas del Centro atienden a ese niño, van y tienen reuniones con la maestra y la profesional. En los casos donde no hay una figura como la maestra orientadora, me reúno con el equipo directivo en sus respectivos turnos de mañana o tarde; y ahí planteamos los casos ya atendidos y los casos nuevos sobre los que ellos envían informes, y de acuerdo al cupo que se va generando por las altas o las bajas se toman nuevos chicos viendo la prioridad y la necesidad que se plantean a través de los informes.

Vanesa, al comienzo en la inauguración planteaste el hecho de que pasaron más de 30 años, y el Centro de Ayuda al Niño continúa trabajando y representa y forma parte del paisaje socioeducativo de la ciudad.

Sí, comentaba eso porque sucede habitualmente que nos acostumbramos a algunos servicios y creemos que quizás todas todos los municipios o todas las ciudades lo tienen, y no es así. Tenemos la oportunidad de decir que en Crespo funciona un servicio interdisciplinario, y es gratuito, además de que se articula con las escuelas, con los pediatras, para la estimulación temprana de los más chiquitos; y que eso suceda no es tan habitual. Entonces, para nosotros, que se siga sosteniendo este tipo de políticas que son gratuitas, como decía hoy Silvia que las obras sociales deben cubrirlo y muchas veces no sucede en un 100%; entonces se suma también el trabajo de una Trabajadora Social para ver cuáles son los motivos, ¿Qué podemos brindar nosotros más allá de la Obra Social? y como se pueden articular con otros servicios de salud, porque en definitiva, es un servicio de salud para la infancia y sabemos de la importancia que tienen las trayectorias educativas de los niños.

Silvia, ¿Cuántos chicos están atendiendo mes a mes?

De todo el universo educativo que incumbe al Centro de Ayuda al Niño, y teniendo en cuenta que muchos de esos chicos tienen tres tratamientos acá, son entre 80 a 90 chicos. Debemos considerar que disponiendo de una mayor cantidad de profesionales se puede brindar una mayor cobertura, además se brindan tratamientos adecuados en tiempo y en forma para que ese niño/niña evolucione mucho más rápidamente y se puedan tomar nuevos chicos. Creo que la necesidad está cubierta en un 80%, 85%.