Crespo- Este viernes 11 de agosto el proyecto Nativos realizará un acústico de rock nacional, engalanado con una muestra artística compuesta por esculturas, cerámica alfarera y pinturas con aerosol en vivo. El espectáculo de aproximadamente una hora de duración se presentará a las 21:00 en el Salón del Instituto Comercial Crespo, con entrada libre y gratuita.

Cinco músicos en escena: Oscar Quesada (guitarra y voz), Erika Aab (voz), Marcelo Wendler (violín), Gerardo Méndez (piano- teclado), Javier Wagner (piano-teclado) proponen una fusión de música acústica, en interacción con alumnos de la Galería de Arte “Gloria Montoya” del I.C.C., el grupo de teatro que dirige el profesor Juan Masine y los artistas Alejandro Ferrer (escultor), Gloria Albornoz (ceramista alfarera) y como artista invitada Mónica Valle Madrid quien realizará pinturas en vivo.

“Será un espectáculo muy lindo musicalmente hablando, no tendrá batería ni bajo, dos instrumentos característicos del rock, pero sumamos otras influencias musicales. Habrá muchos arreglos musicales, un espectáculo diferente para sentarse a escuchar.”- anticipó Oscar Quesada. Adelantó que para este espectáculo “sumamos a los alumnos, la finalidad es que puedan trabajar con nosotros y los artistas de distintas disciplinas”. Recordó también que en el proyecto Nativos, creado para su presentación en la Fiesta Nacional de la Avicultura el año pasado “no siempre estarán los mismos músicos, vamos variando la formación, con la idea de hacer diferentes actos culturales”-explicó Quesada durante una entrevista con Paralelo 32.

Invitado a ser parte de la propuesta, el artista plástico Ricardo Kemerer es el creador del logotipo y las fotografías estarán a cargo de Emiliano Retamar.

Durante el espectáculo se podrá apreciar una exposición de trabajos de los alumnos de la galería de arte.

En la presentación se está trabajando hace unos cuatro meses y se ha tenido especialmente en cuenta la calidad del sonido y la iluminación que estarán a cargo de Manuel Rey, con el auspicio de la Municipalidad de Crespo, Paralelo 32 y Dellasanta Seguros.