Un acordeón del 900 para el Museo M. Leguizamón
El popular músico y maestro Raúl Varelli, ha dispuesto donar un acordeón a piano de la marca alemana Honner que data del año 1900, para que sea custodiado por el Museo Martiniano Leguizamón y ser visitado por quienes se interesan en este clásico instrumento.
El acto de donación tendrá lugar el miércoles 15 de marzo a las 20:00 horas, donde el Sr. Raúl Varelli hará entrega del instrumento que pasará a formar parte del patrimonio histórico de Entre Ríos. Amenizará el acto el Quinteto de acordeones integrado por Florencia Herrera, Marcos Rubio, José Benavidez, Mario Monsalvo y el donante Raúl Varelli. Habrá un Brindis al finalizar.
En diálogo con Paralelo 32, Raúl Varelli dijo haber recibido ese instrumento de su maestro Alfonso Erni (1925-2015), de la ciudad de Esperanza (Santa Fe), junto con varias más. La utilizó para enseñar durante algunos años y quedó allí como una reliquia bien cuidada, hasta que recientemente decidió que pasara a formar parte del patrimonio cultural de la provincia, lo que fue acordado con el director del Museo, Prof. Rubén Clavenzani.
Quienes se dispongan a acompañar este momento simbólico, sin dudas pasarán una noche muy agradable con el acompañamiento del Quinteto de acordeones.