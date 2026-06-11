Lib. San Martín- El Centro de Artesanos Paula Albarracín de Libertador San Martín invita a la población de la zona aledaña a visitar su tercera exposición 2017, que se lleva a cabo en el salón circular de la Terminal de Ómnibus desde el miércoles 9 y hasta el lunes 14 de agosto inclusive.

Estará abierta hoy sábado desde la puesta del sol hasta las 22.00 y mañana domingo de 18.00 a 20.30.

Se presentan, como siempre, interesantes artesanías de costura, bordados, tejidos, modelados, pintura artística y decorativa, cajas artesanales y artesanías en hierro, con ofertas a todo precio y al alcance de todos los bolsillos. Habrá también novedosos reciclados. En esta ocasión, además, se presentan artesanías especiales para el Día del Niño. El cierre está previsto para el lunes 14 de agosto a las 20.30.