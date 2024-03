El plazo para asegurarse entradas generales con descuento para presenciar el emocionante evento del Turismo Nacional en el autódromo "Ciudad de Paraná" está llegando a su fin. Mañana, miércoles 6 de marzo, es el último día para aprovechar los precios reducidos y garantizar tu lugar en este espectáculo del automovilismo.

Las entradas anticipadas están disponibles en varios puntos de venta convenientemente ubicados. En Santa Fe, puedes adquirirlas en Arcrosa S.A., ubicada en la calle Facundo Zuviria 4725, de 8 a 12 y de 15 a 19. En Paraná, también puedes encontrarlas en Arcrosa Paraná, en Almafuerte 1470, con horario corrido de 9 a 18. Además, Cotillón Mascarita, en la calle Corrientes 210 de Paraná, y la aplicación "Vamos Rápido" también ofrecen la venta de entradas, con opciones de envío a domicilio o retiro en el local.

Otras opciones para adquirir tus entradas son Electromecánica Banno en Churruarin 73 de Paraná, el Almacén Del Carmen en Nogoyá, y Maxikiosco Filipo en la avenida Belgrano 1301 de la ciudad de Crespo. Estos puntos de venta estarán abiertos en horario corrido de 8 a 20.

Es importante tener en cuenta los precios actuales de las entradas. Hasta mañana inclusive, las entradas generales se pueden adquirir por 8.000 pesos. Después de este plazo, el precio en la puerta del autódromo será de 10.000 pesos. El pase a boxes tiene un costo de 18.000 pesos, mientras que el estacionamiento está fijado en 2.000 pesos para motos, 3.000 pesos para autos y 6.000 pesos para vehículos pesados.

Para los socios del CVE, la entrada general es libre, mientras que para acceder a los boxes pagarán el 50% del valor para no socios y deberán abonar el estacionamiento. Los discapacitados con carnet y los menores de 12 años no pagan entrada, y los jubilados no tienen precios diferenciados.

Si estás en en otra ciudad de la provincia y deseas adquirir tus entradas anticipadas, podes enviar tu solicitud al correo electrónico amigosdelvolante@hotmail.com para coordinar la compra con el descuento vigente hasta mañana.

Este evento promete ser emocionante, ya que marca la segunda fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional. Además, se habilitará el trazado el jueves 7 para la realización de pruebas, lo que añade aún más emoción a este fin de semana lleno de adrenalina.

En el último evento del Turismo Nacional en el Club de Volantes Entrerrianos, un total de 43 autos participaron en la Clase 2 en la tercera fecha del Campeonato 2023. Destacados pilotos como Thiago Martínez y Jonatan Castellano se llevaron la victoria en sus respectivas categorías, prometiendo más emociones para este año.