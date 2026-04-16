Educación
Último día de inscripción para “Chicas Digitalers” en Concepción del Uruguay
La Municipalidad de Concepción del Uruguay, en articulación con el Polo Tecnológico La Nube, informó que este viernes 17 de abril es el último día para inscribirse a la capacitación “Chicas Digitalers”, una propuesta gratuita orientada a adolescentes interesadas en iniciarse en el mundo de la tecnología.
La iniciativa está destinada a chicas de entre 12 y 18 años que deseen dar sus primeros pasos en programación y desarrollo de proyectos digitales. El curso tendrá una duración de tres meses, comenzando el miércoles 22 de abril y finalizando el 1 de julio.
Las clases se dictarán los días miércoles de 18 a 20 horas bajo modalidad virtual asincrónica, lo que permitirá a las participantes organizar sus tiempos de estudio. No obstante, quienes lo prefieran podrán asistir de manera presencial en la sede del Polo Tecnológico, ubicada en la intersección de Posadas y Maipú.
Durante el trayecto formativo se abordarán contenidos vinculados a la introducción al mundo IT, programación inicial, uso de herramientas como Scratch y App Inventor, desarrollo web con HTML, diseño con CSS, además de una introducción a Python y su aplicación en lógica de juegos. También se brindará orientación sobre carreras tecnológicas.
Como requisitos, las interesadas deberán tener entre 12 y 18 años, contar con una computadora o notebook y acceso a internet. Además, la inscripción deberá completarse mediante un formulario online que incluye la autorización de madre, padre o tutor.
Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación inclusivos que promuevan el acceso de jóvenes al ámbito tecnológico, y alentaron a las chicas a aprovechar esta oportunidad de adquirir herramientas clave para su futuro.
“El Polo Tecnológico La Nube las espera”, señalaron, invitando a sumarse a esta propuesta que busca acercar a más adolescentes al universo digital. Formulario de Inscripción