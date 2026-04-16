La iniciativa está destinada a chicas de entre 12 y 18 años que deseen dar sus primeros pasos en programación y desarrollo de proyectos digitales. El curso tendrá una duración de tres meses, comenzando el miércoles 22 de abril y finalizando el 1 de julio.

Las clases se dictarán los días miércoles de 18 a 20 horas bajo modalidad virtual asincrónica, lo que permitirá a las participantes organizar sus tiempos de estudio. No obstante, quienes lo prefieran podrán asistir de manera presencial en la sede del Polo Tecnológico, ubicada en la intersección de Posadas y Maipú.

Durante el trayecto formativo se abordarán contenidos vinculados a la introducción al mundo IT, programación inicial, uso de herramientas como Scratch y App Inventor, desarrollo web con HTML, diseño con CSS, además de una introducción a Python y su aplicación en lógica de juegos. También se brindará orientación sobre carreras tecnológicas.

Como requisitos, las interesadas deberán tener entre 12 y 18 años, contar con una computadora o notebook y acceso a internet. Además, la inscripción deberá completarse mediante un formulario online que incluye la autorización de madre, padre o tutor.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación inclusivos que promuevan el acceso de jóvenes al ámbito tecnológico, y alentaron a las chicas a aprovechar esta oportunidad de adquirir herramientas clave para su futuro.