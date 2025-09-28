La fecha asignada es el sábado 18 de octubre y el programa previsto es el siguiente: 16:30: acto y ofrenda floral en cementerio de Crespo; 17:00: desfile de carros y sulkys por las calles de la ciudad y 18:20: recepción de autoridades frente al edificio municipal

A las 20:00 se abrirá el Salón Esperanza y a las 20:30 comenzará el baile con actuaciones de Bandita Edelweiss, Los Gringos del Volga y Maravillas Alemanas.

La entrada será popular y el servicio de cantina y comidas rápidas a beneficio de la Escuela “El Redentor”.

Desde la agrupación se invita a todos aquellos que tengan un carro, carreta, sulky o volanta y deseen participar del encuentro, comunicarse al tel. 3435 194 514, donde se le brindarán mayores detalles.

Se espera una gran convocatoria de carreros y público en general de la zona y localidades vecinas, tanto para el baile como en el multicolor desfile que promete rescatar las costumbres rurales y se convirtió en un clásico de la región, preservando las tradiciones campestres y gauchescas, ofreciendo un espectáculo único y lleno de nostalgia e identidad para toda la familia.