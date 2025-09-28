Sociedad
Ultiman detalles para el Encuentro de Carreros
La Agrupación San José de Campo García, que preside Carlos Bernhardt, se encuentra trabajando en la organización del Encuentro de Carreros 2025
La fecha asignada es el sábado 18 de octubre y el programa previsto es el siguiente: 16:30: acto y ofrenda floral en cementerio de Crespo; 17:00: desfile de carros y sulkys por las calles de la ciudad y 18:20: recepción de autoridades frente al edificio municipal
A las 20:00 se abrirá el Salón Esperanza y a las 20:30 comenzará el baile con actuaciones de Bandita Edelweiss, Los Gringos del Volga y Maravillas Alemanas.
La entrada será popular y el servicio de cantina y comidas rápidas a beneficio de la Escuela “El Redentor”.
Desde la agrupación se invita a todos aquellos que tengan un carro, carreta, sulky o volanta y deseen participar del encuentro, comunicarse al tel. 3435 194 514, donde se le brindarán mayores detalles.
Se espera una gran convocatoria de carreros y público en general de la zona y localidades vecinas, tanto para el baile como en el multicolor desfile que promete rescatar las costumbres rurales y se convirtió en un clásico de la región, preservando las tradiciones campestres y gauchescas, ofreciendo un espectáculo único y lleno de nostalgia e identidad para toda la familia.