Este domingo 25 de marzo tendrá lugar la última jornada del Ramírez Festeja, en el marco de los 130 años de General Ramírez.

Las actividades comenzarán a las 16:00 hs en el Parque de la Democracia, donde actuarán Miguel Figueroa; Litoral Tagüe; Fer y su banda; Los Binder; Curri y Los Sin Rumbo; y La Banda; presentándose además los ballet folclóricos y grupos de danzas de la ciudad: Reflejos de Tradición, Nuevas Raíces, Eclipse, Corazón de Patria y el Ballet Municipal «Alegres Inmigrantes».

Aprovechando la ocasión, se presentará el Vals a Ramírez, interpretado por músicos y cantantes locales.

Entrada general: $70. También se contará con el Patio de Comidas.