Última jornada del Ramírez Festeja
Este domingo 25 de marzo tendrá lugar la última jornada del Ramírez Festeja, en el marco de los 130 años de General Ramírez.
Las actividades comenzarán a las 16:00 hs en el Parque de la Democracia, donde actuarán Miguel Figueroa; Litoral Tagüe; Fer y su banda; Los Binder; Curri y Los Sin Rumbo; y La Banda; presentándose además los ballet folclóricos y grupos de danzas de la ciudad: Reflejos de Tradición, Nuevas Raíces, Eclipse, Corazón de Patria y el Ballet Municipal «Alegres Inmigrantes».
Aprovechando la ocasión, se presentará el Vals a Ramírez, interpretado por músicos y cantantes locales.
Entrada general: $70. También se contará con el Patio de Comidas.
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