El joven pelotari crespense Ulises Padilla atraviesa un momento clave en su carrera deportiva, con la mirada puesta en el próximo Mundial de pelota paleta que se disputará en Argentina. En diálogo con el programa Crespo en Vivo, que se emite por Boing 93.7 y Paralelo 32, compartió su trayectoria, los desafíos actuales y el esfuerzo que implica competir en la alta competencia.

Padilla dio sus primeros pasos en la disciplina a los 12 años en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, donde comenzó a formarse y a competir a nivel provincial. Con el paso del tiempo, fue creciendo en el circuito nacional, representando a Entre Ríos en distintos campeonatos y construyendo un recorrido marcado por el compromiso y la constancia.

“Siempre traté de dar lo mejor, combinando el trabajo con los entrenamientos físicos y las horas de cancha”, señaló. En ese camino, destacó el acompañamiento de entrenadores, dirigentes y compañeros que fueron parte de su desarrollo deportivo.

A nivel internacional, Padilla ya cuenta con experiencia mundialista: en 2021 participó en España, donde obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de pala corta, una de las variantes más exigentes de la pelota paleta. Además, ha competido en distintos torneos nacionales e internacionales, recorriendo provincias como Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, y sumando experiencia en cada presentación.

De cara al nuevo desafío, el crespense se encuentra entrenando intensamente junto a la preselección nacional en el CeNARD, donde realiza trabajos físicos y técnicos de alto rendimiento. Sin embargo, el camino no está exento de dificultades.

El propio deportista explicó que actualmente no cuenta con becas ni apoyo económico estatal, lo que lo obliga a solventar los costos de su preparación. “Viajar, entrenar, alimentarse y competir implica un gasto importante. Todo lo hacemos a pulmón”, expresó.

En ese contexto, Padilla impulsó una iniciativa para recaudar fondos mediante la venta de alfajores elaborados por una emprendedora local. El objetivo es cubrir los gastos de traslado y estadía en Buenos Aires, donde se realizan los entrenamientos, así como otros costos vinculados a su preparación.

“El apoyo de la gente siempre es clave. Compartir, colaborar o simplemente difundir ya ayuda mucho”, remarcó.

Más allá de las dificultades, el joven deportista se muestra motivado y enfocado en su objetivo: representar nuevamente al país en un Mundial y seguir creciendo dentro de una disciplina que, según explicó, ha evolucionado notablemente en los últimos años, tanto en su nivel de exigencia como en su visibilidad.