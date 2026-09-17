Más de 500 personas participaron este jueves de la 22° Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, el encuentro, al cual fue invitado Paralelo 32 por Feller, reunió a empresarios, industriales, funcionarios y referentes de instituciones para analizar las condiciones necesarias para sostener la actividad y mejorar la competitividad.

La jornada fue encabezada por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, además de funcionarios provinciales y municipales. La agenda incluyó debates sobre economía, reforma tributaria, competitividad e incorporación de nuevas tecnologías.

La UIER puso el foco en los costos de producir

Durante la apertura, Celeste Valenti sostuvo que la industria necesita mejorar su productividad, pero remarcó que la competitividad no depende solamente de lo que sucede dentro de cada fábrica.

En ese sentido, planteó la necesidad de contar con rutas y caminos adecuados, energía y gas a costos razonables, puertos eficientes, conectividad y acceso al financiamiento, además de un sistema tributario que no genere distorsiones sobre las empresas.

La titular de la UIER también puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En su visión, uno de los desafíos para las empresas consiste en determinar cómo y con qué velocidad incorporar estas herramientas para mejorar la productividad y la capacidad de competir.

La entidad ratificó durante la jornada los principales puntos de su Agenda de Competitividad Industrial, con énfasis en infraestructura, energía, conectividad, financiamiento y una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema y favorecer la inversión.

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La UIA pidió construir un puente para las PyMEs

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, destacó el papel de la industria en la generación de valor, empleo y exportaciones, aunque advirtió por las dificultades que atraviesan distintos sectores.

El dirigente planteó la necesidad de prestar atención a la situación de las pequeñas y medianas empresas y sostuvo que es necesario “construir un puente” que permita atravesar el actual escenario económico.

Rappallini también reclamó condiciones que permitan a las empresas argentinas competir e integrarse al mundo, pero con costos y reglas que consideró comparables con los de otros países. Entre los factores mencionados estuvieron la infraestructura, la carga tributaria, la legislación laboral y la educación.

En materia financiera, el titular de la UIA volvió a reclamar medidas para las empresas con dificultades y planteó la necesidad de recuperar el crédito productivo de largo plazo.

El dirigente también destacó la relación entre el campo y la industria y puso a Entre Ríos como ejemplo de esa articulación productiva.

Frigerio: “La competencia por las inversiones ya empezó”

A su turno, el gobernador Rogelio Frigerio vinculó el desarrollo industrial con la capacidad de la provincia para generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones y la creación de empleo.

“La competencia por las inversiones ya empezó, y Entre Ríos decidió competir”, afirmó el mandatario durante su exposición.

Frigerio sostuvo además que una de las prioridades de su gestión fue ordenar las cuentas públicas sin trasladar ese costo al sector productivo. En ese marco, mencionó medidas vinculadas con la presión tributaria provincial y señaló que Entre Ríos es una de las jurisdicciones donde Ingresos Brutos tiene menor peso relativo dentro de la recaudación tributaria provincial, según los datos presentados por el Ejecutivo.

El gobernador también adelantó el envío a la Legislatura de un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que contempla la creación de un cuerpo de peritos laborales dentro del ámbito del Superior Tribunal de Justicia, especializado en riesgos del trabajo y accidentes.

Energía, ambiente y nuevas inversiones

Entre las medidas enumeradas por Frigerio también estuvieron las vinculadas con el costo energético para el sector industrial. Según señaló, la provincia aplica subsidios del 15% para pequeñas industrias y del 8% para industrias de demanda media.

El mandatario también destacó la nueva Ley de Gestión Ambiental, que unifica criterios y establece un Certificado Único Ambiental digital y trazable. La reglamentación de la norma fue presentada como parte de la búsqueda de simplificar procedimientos para la actividad económica.

Otro de los puntos destacados fue el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). Frigerio señaló que ya existen 165 proyectos por más de $400.000 millones, asociados a casi 3.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con los datos difundidos durante la jornada.

“El impuesto más caro es la inversión que no se hace”, sostuvo el gobernador al referirse a la necesidad de generar condiciones que favorezcan la llegada de capitales y la ampliación de las empresas.

Rutas, puertos y valor agregado

La infraestructura también ocupó un lugar central en el discurso del gobernador. Frigerio mencionó la recuperación de rutas y caminos y destacó la importancia estratégica de los ríos y puertos entrerrianos para mejorar la logística de las empresas.

En ese contexto, señaló la participación de Entre Ríos en la Hidrovía y vinculó la infraestructura logística con la posibilidad de mejorar la salida de la producción provincial hacia los mercados externos.

El gobernador también planteó como desafío aumentar el valor agregado de los productos entrerrianos. Mencionó sectores como la avicultura, el arroz, la citricultura, la metalmecánica, la forestación y la ganadería, además de otras actividades y servicios.

“La tecnología ya está cambiando la industria”, sostuvo Frigerio, y planteó que el objetivo es incorporar mayor conocimiento, tecnología y trabajo entrerriano sobre las actividades productivas que la provincia ya desarrolla.

Una agenda marcada por la competitividad

La jornada dejó planteadas distintas miradas sobre los desafíos de la industria. Mientras las entidades empresariales reclamaron mejores condiciones de costos, financiamiento, infraestructura y presión tributaria, el Gobierno provincial expuso medidas adoptadas y proyectos orientados a generar condiciones para la inversión.

La incorporación de tecnología y inteligencia artificial apareció además como un desafío transversal para las empresas, en un escenario donde la productividad y la capacidad de adaptación tecnológica adquieren un peso creciente. La propia UIER había definido para esta edición un panel específico sobre IA, tecnología e innovación.

El debate reunió así cuestiones de corto plazo —como los costos y el acceso al financiamiento— con desafíos de mediano y largo plazo vinculados con infraestructura, capacitación, innovación, exportaciones y generación de valor.

En el cierre, Frigerio convocó a los empresarios a participar de ese proceso y sostuvo que el futuro productivo de la provincia dependerá de las decisiones que se adopten en el presente.

“Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos”, expresó.