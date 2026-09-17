Con la participación de más de 500 personas, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó este jueves su 22° Jornada de la Industria en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, el encuentro, del cual participo Paralelo 32 por invitación de Feller, reunió a empresarios, industriales, funcionarios, representantes de instituciones y profesionales de empresas.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, además de funcionarios provinciales y municipales.

El eje de la convocatoria estuvo puesto en los desafíos que enfrenta la industria para mejorar su competitividad y sostener el crecimiento en un escenario de transformación tecnológica y cambios en las condiciones productivas.

La inteligencia artificial como nuevo desafío

Durante la apertura, Valenti planteó que la industria continúa siendo un componente central para cualquier estrategia de desarrollo productivo y sostuvo que “sin industria no existe un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo”.

En ese marco, puso especial atención en los cambios que genera la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas y, particularmente, en el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

“La pregunta es cómo y qué tan rápido vamos a aprender a utilizarla para ser más productivos y competitivos”, señaló la titular de la UIER, al referirse a uno de los desafíos que actualmente atraviesan las empresas.

La incorporación de estas herramientas fue planteada como parte de una transformación que requiere que las industrias desarrollen nuevas capacidades para mejorar sus procesos y productividad.

La competitividad más allá de las fábricas

Valenti también sostuvo que la capacidad de una empresa para competir no depende exclusivamente de las decisiones que se toman dentro de una planta industrial.

En ese sentido, vinculó la competitividad con las condiciones generales en las que las empresas producen y comercializan sus bienes.

“Competitividad es tener rutas y caminos por donde sacar nuestra producción; es contar con energía y gas a costos razonables; es tener puertos eficientes, conectividad y acceso al financiamiento; y es contar con un sistema tributario que no castigue al que produce”, afirmó.

Desde la UIER remarcaron así la importancia de contar con infraestructura adecuada, servicios energéticos competitivos, conectividad y herramientas financieras que permitan sostener inversiones y ampliar mercados.

Infraestructura, energía y reforma tributaria

Durante su exposición, la presidenta de la entidad ratificó los principales puntos de la Agenda de Competitividad Industrial, que establece prioridades para el sector.

Entre los planteos aparecen la necesidad de mejorar la infraestructura, garantizar energía competitiva y fortalecer la conectividad, además de avanzar en una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca distorsiones que, según el sector industrial, afectan las decisiones de inversión.

“Necesitamos infraestructura, energía competitiva, conectividad y una reforma tributaria que simplifique, elimine distorsiones e incentive la inversión”, expresó Valenti.

La dirigente vinculó además la inversión con la posibilidad de modernizar las empresas, acceder a nuevos mercados y generar puestos de trabajo.

“Porque sin inversión no hay modernización, no hay nuevos mercados y, fundamentalmente, no hay nuevos puestos de trabajo”, sostuvo.

Un llamado a fortalecer la industria entrerriana

La jornada de la UIER se desarrolló en un contexto en el que las empresas industriales analizan cómo adaptarse a los cambios tecnológicos y, al mismo tiempo, cómo reducir los costos que condicionan su actividad.

El planteo de la entidad combina las decisiones internas de cada empresa —como la incorporación de tecnología y la mejora de la productividad— con demandas vinculadas a infraestructura, energía, financiamiento, conectividad y política tributaria.

En el cierre de su intervención, Valenti puso el foco en el potencial productivo de la provincia: “Entre Ríos tiene industria: defendámosla, potenciémosla y hagamos que tenga las condiciones para crecer”.