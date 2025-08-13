Bajo el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, el encuentro buscará reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sector en el corto y mediano plazo, abordando temas como la modernización laboral, las transformaciones en el mundo del trabajo, las oportunidades del escenario internacional, la coyuntura económica y política, y la agenda de la competitividad.

Entre los expositores confirmados se encuentran el economista Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda de la Nación; el filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber; y el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo.

El programa también incluirá un panel con la presencia de Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política; Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); y autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Salud de la Nación.

Se espera la asistencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, empresarios de Entre Ríos y de la región.

La UIER destacó que esta jornada será una oportunidad para generar un espacio de debate y análisis que permita proyectar una industria más competitiva, innovadora y preparada para los desafíos del futuro.