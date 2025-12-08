En un comunicado difundido este fin de semana, la línea interna de la Unión Cívica Radical (UCR), UCR Activa Entre Ríos, denunció que la educación pública provincial atraviesa “un momento crítico” y advirtió sobre un “riesgo real” para la continuidad de la formación docente, artística y técnica en el territorio entrerriano. La organización enumeró cierres de profesorados, reducción de cohortes, vaciamiento de institutos superiores y ajustes en escuelas rurales, a la vez que cuestionó el “silencio cómplice” del Gobierno provincial frente al proyecto nacional de “Libertad Educativa”.

“Cierran profesorados, reducen cohortes, vacían institutos y ajustan escuelas rurales. Mientras tanto avanza la ‘Libertad Educativa’, el proyecto que permite prescindir de docentes titulados y que habilita exactamente este escenario. Que no haya silencios cómplices”, reclamó el espacio interno del radicalismo.

Institutos cerrados y carreras en riesgo

Según el comunicado, los hechos que motivan la alerta se registran en diversas localidades de la provincia. En Chajarí, ya se concretó el cierre del Profesorado de Lengua y Literatura. En el ISFD “Salvador Maciá” de la localidad de Maciá, se anunció que solo se habilitará una cohorte más del Profesorado de Educación Primaria, interrumpiendo una continuidad de más de tres décadas.

En Concordia, de las tres carreras de profesorado de Ciencias Sociales, únicamente se autorizó la inscripción a una, situación que —según la agrupación— provocó “angustia y paralización institucional”. En Rosario del Tala, la Escuela de Artes y Música “Cesáreo Bernaldo de Quirós” enfrenta incertidumbre respecto de la continuidad de los profesorados de Música y Artes Visuales. Algo similar ocurre en Gobernador Mansilla, donde instituciones superiores viven “incertidumbre laboral, académica y territorial” ante la “falta total de previsión del CGE”.

La agrupación radical subraya que estas instituciones garantizan el acceso a la educación superior a jóvenes que no pueden trasladarse cientos de kilómetros, además de sostener la continuidad laboral de docentes cuya situación, afirman, hoy está amenazada.

Críticas al Gobierno provincial

La declaración cuestiona duramente al Consejo General de Educación (CGE) y al gobernador entrerriano por la falta de diálogo y de planificación territorial. “No hay mesas de trabajo, no hay explicaciones pedagógicas, no hay planificación. Apenas números fríos sobre ‘déficit y superávit’ docente”, sostiene el texto.

En paralelo, advierte que el ajuste también golpea a las escuelas rurales, donde —según la agrupación— el Estado “ya empezó a retirarse dejando comunidades enteras sin respuestas”.

El proyecto nacional “Libertad Educativa”, en el centro del debate

UCR Activa Entre Ríos vincula la situación provincial con el avance, a nivel nacional, del proyecto de “Libertad Educativa”, el cual —según describen— permitiría prescindir de docentes titulados y habilitaría certificaciones privadas para ejercer la docencia. Para la agrupación, se trata de un modelo que “completa el cuadro” y que podría profundizar la crisis educativa.

En ese contexto, el espacio radical plantea interrogantes sobre el rol de representantes entrerrianos en el Congreso, entre ellos el diputado nacional Darío Schneider, afiliado radical electo en alianza con La Libertad Avanza. “¿Qué votará Schneider cuando este proyecto llegue al recinto?”, pregunta el comunicado, y cuestiona si acompañará una iniciativa que “contradice la tradición laica, federal y reformista del radicalismo”.

También interpelan a la conducción provincial del partido, y en particular a su presidenta, Alicia Oviedo, de profesión docente. La agrupación pide que la UCR exprese una postura clara frente al escenario actual.

Llamado a la movilización y a la defensa de la educación pública

El texto concluye con una convocatoria amplia a las comunidades educativas, familias y ciudadanía entrerriana para defender los institutos, profesorados y escuelas rurales. Retoma además la tradición reformista de la UCR y afirma que la crisis actual “no admite tibiezas ni cálculos partidarios”.

“Cuando cierran profesorados y se pretende reemplazar docentes titulados por habilitaciones privadas, no se discute un trámite administrativo: se discute el futuro de Entre Ríos”, expresa el documento.

Y cierra con una consigna definida:

“Es tiempo de actuar. Es tiempo de organizarnos. Es tiempo de defender la educación pública.”