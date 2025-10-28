El equipo de básquet de la Universidad Adventista del Plata (UAP) logró una contundente victoria de 89 a 56 contra San Agustín el domingo 26 de octubre en Libertador San Martín, consolidando su posición en la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) y quedando más cerca de la fase final.



El encuentro, disputado en el Auditorio de la UAP, correspondió a la décima jornada del certamen de la APB. Los dirigidos por el profesor Miguel Ghibaudo mostraron un juego rápido y certero desde el inicio, estableciendo una ventaja cómoda que mantuvieron durante los cuatro cuartos del partido frente al conjunto de San Agustín. El marcador final de 89 a 56 reflejó el dominio local.



Tras el triunfo, el director técnico Miguel Ghibaudo expresó su satisfacción por el crecimiento individual y colectivo del equipo, visible en los resultados. Recordó la buena actuación en el Torneo Apertura anterior, donde llegaron a semifinales y perdieron ajustadamente contra el Club Ciclista, su próximo rival en el fixture del campeonato.



Ghibaudo destacó la variedad y complementariedad de su plantilla, con jugadores que cumplen múltiples roles y "grandes tiradores" que fueron clave para abrir el juego y dominar el encuentro. Asimismo, subrayó la evolución del juego colectivo y cómo las estrategias trabajadas durante la semana se reflejan en la cancha, mejorando el rendimiento del equipo universitario.



El entrenador de UAP básquet proyectó el cierre de la fase regular, indicando que restan dos fechas en el calendario. El objetivo principal es clasificar a los play off del Torneo Clausura de la APB y aspirar a alcanzar las instancias finales, buscando superar la performance del campeonato anterior.



Por su parte, el capitán Tomás Gómez compartió su alegría por la victoria y agradeció el apoyo del público presente en el Auditorio. Afirmó que el equipo se siente comprometido con el objetivo de llegar a los play off y que la incorporación de refuerzos para este Clausura 2025 ha fortalecido el plantel.



Gómez reconoció la fortaleza de otros equipos en la liga de la Asociación Paranaense de Básquet, pero enfatizó que la UAP, aunque es un equipo en formación, está consolidándose gracias al trabajo del cuerpo técnico. Insistió en la necesidad de ganar más confianza para explotar todo su potencial y enfrentar con éxito los próximos desafíos deportivos. El joven jugador también aprovechó la oportunidad para enviar saludos a su familia en Jujuy.