Twitter eliminó las etiquetas que describen a las organizaciones de medios globales como financiadas por el gobierno o afiliadas al Estado, una medida que se produce después de que la plataforma propiedad de Elon Musk comenzara a eliminar las marcas de verificación azules de las cuentas que no pagan una tarifa mensual.

Entre los que ya no están etiquetados estaba National Public Radio en Estados Unidos, que anunció la semana pasada que dejaría de usar Twitter después de que su cuenta principal fuera designada como medio afiliado al Estado, un término que también se usa para identificar los medios controlados o fuertemente influenciados por gobiernos autoritarios como Rusia y China.

Más tarde, Twitter cambió la etiqueta a «medios financiados por el gobierno», pero NPR, que depende del gobierno para una pequeña fracción de su financiación, dijo que todavía era engañoso.

Canadian Broadcasting Corp. y la Radio Pública Sueca tomaron decisiones similares para dejar de tuitear. La etiqueta financiada por el gobierno de CBC desapareció el viernes, junto con las etiquetas afiliadas al estado en las cuentas de los medios, incluidos Sputnik y RT en Rusia y Xinhua en China.

Muchos de los usuarios de alto perfil de Twitter perdieron el jueves las marcas azules que ayudaron a verificar su identidad y distinguirlos de los impostores.

Twitter tenía alrededor de 300.000 usuarios verificados bajo el sistema original de verificación azul, muchos de ellos periodistas, atletas y figuras públicas. Los controles solían significar que la cuenta fue verificada por Twitter para ser quien dice ser.

Los usuarios de alto perfil que perdieron sus marcas azules el jueves incluyeron a Beyoncé, el Papa Francisco, Oprah Winfrey y el expresidente Donald Trump.

Los costos de mantener las marcas van desde 8 dólares por mes para usuarios individuales de la web hasta un precio inicial de 1.000 dólares mensuales para verificar una organización, más 50 dólares mensuales por cada afiliado o cuenta de empleado. Twitter no verifica las cuentas individuales, como fue el caso con la marca azul anterior repartido durante la administración de la plataforma anterior a Musk.

Los usuarios famosos, desde la estrella de baloncesto LeBron James hasta el autor Stephen King y William Shatner de Star Trek, se han negado a unirse, aunque el jueves, los tres tenían marcas azules que indicaban que la cuenta pagó por la verificación.

King, por su parte, dijo que no había pagado.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho”, tuiteó King el jueves. «Solo para que sepas.»

En una respuesta al tuit de King, Musk dijo: «De nada, namaste» y en otro tuit dijo que está «pagando algunos personalmente». Más tarde tuiteó que solo estaba pagando por King, Shatner y James.

La cantante Dionne Warwick tuiteó a principios de semana que el sistema de verificación del sitio “es un desastre absoluto”.

“Tal como va Twitter, cualquiera podría ser yo ahora”, dijo Warwick. Anteriormente había prometido no pagar por Twitter Blue, diciendo que la tarifa mensual “podría (y se destinará) a mis cafés con leche extra calientes”.

El jueves, Warwick perdió su cheque azul (que en realidad es una marca de verificación blanca sobre un fondo azul).

Para los usuarios que todavía tenían una marcha azul el jueves, un mensaje emergente indicaba que la cuenta “está verificada porque están suscritos a Twitter Blue y verificaron su número de teléfono”. Verificar un número de teléfono simplemente significa que la persona tiene un número de teléfono y verificó que tiene acceso a él; no confirma la identidad de la persona.