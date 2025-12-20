La Secretaría de Turismo de Entre Ríos y la Dirección General de Estadística y Censos firmaron un acuerdo marco de colaboración técnica en el marco de la prueba piloto del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (Oeter). El convenio refuerza el trabajo metodológico conjunto y sienta las bases para futuras adhesiones municipales al sistema.

La firma se realizó bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y tuvo como protagonistas al secretario de Turismo, Jorge Satto, y a la directora general de Estadística y Censos, Andrea Carina Cottonaro. El objetivo central del acuerdo es avanzar en la implementación y el funcionamiento del Observatorio, así como en su integración al Sistema Estadístico Provincial.

El entendimiento se inscribe en la etapa de prueba piloto que atraviesa actualmente el Oeter y permitirá fortalecer la calidad técnica de los relevamientos, garantizando la producción de información estadística confiable, sistemática y comparable para la gestión turística.

En ese marco, el director de Competitividad, Incentivos e Inversiones de la Secretaría de Turismo, Martín Lima, explicó que “a partir de la firma de este convenio de colaboración y trabajo técnico, durante los meses de enero y febrero se firmarán convenios particulares de adhesión con cada municipio, con el objetivo de institucionalizar los relevamientos y los operativos necesarios”.

Actualmente, el Observatorio continúa en fase piloto, proceso que se extenderá hasta el cierre de la temporada de verano. Esta instancia permitirá ajustar metodologías, validar indicadores y consolidar los circuitos de carga y procesamiento de la información relevada en territorio.

“La firma de estos convenios, tanto con la Dirección de Estadística y Censos para el trabajo conjunto, como con los municipios, es clave para darle una base institucional sólida a la implementación del Observatorio, luego del relevamiento fundante que se realizará durante la temporada alta”, agregó Lima.

Según lo previsto, la implementación definitiva del sistema y la publicación de la plataforma del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos se concretarán durante 2026, con una estimación de puesta en línea entre los meses de marzo y abril, como una herramienta estratégica para la planificación y gestión del turismo a nivel provincial.