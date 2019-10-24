Durante el desarrollo de la segunda edición del Festival Internacional de Entre Ríos (FICER) organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, se desarrollaron encuentros con el objetivo de valorar la potencia del turismo cinematográfico.

El primer encuentro convocó a Piluca Querol, la presidenta de Andalucía Films Commission -una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promocionar Andalucía como lugar de rodaje y apoyar a las empresas y profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones y que fue creada en 1998 por la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA) y la Empresa Pública de Turismo Andaluz-. La charla se denominó Cómo posicionar un destino turístico a través del cine. La industria audiovisual como motor de desarrollo local y regional. Del panel de presentación participaron la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard; la productora General del FICER, Liliana Mazure; y el director del Polo Audiovisual de Córdoba, Jorge Álvarez.

También contó con la presencia de realizadores audiovisuales de la región, público del sector turístico, Laura Godoy, coordinadora de Turismo de Villaguay y Darío Wendler, de Crespo. Entre los participantes también se encontraba la madrina del FICER, Leonor Benedetto, quien aportó valiosas palabras de intercambio.

En el encuentro que tuvo lugar en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina, Carolina Gaillard se refirió a la articulación con las provincias Santa Fe, Córdoba, Misiones y NEA. Destacó el desarrollo turístico de nuestra provincia a través de la promoción estratégica de destinos turísticos. La unificación de las carteras permitió que lo cultural enriqueciera la propuesta turística como la construcción de rutas de cine y promoción de destinos.

“La decisión de nuestro gobernador Gustavo Bordet de unificar las carteras de Turismo y Cultura, al principio provocó muchas resistencias. Pero, fue una decisión muy acertada porque la unión nos permitió que lo cultural enriqueciera la propuesta turística. Hoy estamos aquí para hablar sobre cómo la industria audiovisual puede ser motor de desarrollo del turismo a partir de la construcción de rutas de cine, a partir de la filmación de una película que sea ventana para conocer un destino o publicitar”, dijo la funcionaria.

“Para nosotros es fundamental fortalecer lo regional, queremos trabajar con la región a partir de experiencias que no tienen que ver con el cine, sino también con otras experiencias que fortalezcan esta cooperación y articulación con Santa Fe, con Córdoba y la Región NEA (Noroeste Argentino)”, agregó.

Sobre Piluca Querol

Desde 1998 directora de Andalucía Film Commission. Forma parte de la Junta Directiva de la European Film Commission Network.

Ha sido directora técnica del Festival de Cine Europeo de Sevilla, coordinadora de espectáculos en Port Aventura, asistente de dirección de Descubriteca de la Sociedad Estatal y Ayudante de Producción de espectáculos del Lago, perteneciente al CAE (Centro de Apoyo al Espectáculo).

Entre sus proyectos y rodajes, se destacan: The Crown, Assassin’s Creed, Juego de Tronos T5; The Rythm Section, de Reed Morano; Exodus: Dioses y Reyes, de Ridley Scott; Memories of the Alhambra, de Ahn Gil-Ho, Toro, de Kike Maillo; Alatriste, de Agustín Díaz Yanes; El reino de los cielos, de Ridley Scott; StarWars: Episodio II. El ataque de los clones de George Lucas; Hable con ella, de Pedro Almodóvar; James Bond: Muere otro día, de Lee Tamahori o Carmen, de Vicente Aranda.

Ha impartido conferencias y seminarios en diversos foros, mercados y festivales en España y en diferentes países: Colombia, Chile, EE UU, Italia, Bélgica, Croacia, Inglaterra y Alemania.

Andalucía Films Commission

Piluca Querol agradeció la invitación y valoró positivamente la actividad del INCAA en Argentina para con el sector audiovisual. Entre los asistentes predominaba un público joven y diverso, muchos de ellos realizadores y realizadoras, y otros estudiantes de Turismo. Como disparador de la charla la cineasta andaluza compartió un prezi con imágenes de las locaciones de Thelma y Louise y Breaking Bad. «Las localizaciones son lugares significativos en las historias que se narran», dijo. Al mismo tiempo, hizo una introducción explicativa de Andalucía, región de España inmensamente rica y fuente de locaciones diversas, que cuenta con ocho millones de habitantes y diversos paisajes y culturas. Justamente las variables que más tarde destacará para explicar la vinculación con la gestión de nuevas rutas de cine.

La gestora y cineasta puso énfasis en la cultura del entretenimiento como generadora de destinos turísticos que la gente visita. Se refirió a los inicios de la productora que en 1998 se configuró como una organización en red, con la construcción de guías de producción, involucrando al mismo tiempo a profesionales. En el año 2006 se incorporó el Ministerio de Turismo y sacaron un libro.

Consultada acerca de las claves para desarrollar y potenciar el turismo cinematográfico y cómo las locaciones funcionan como atractivos turísticos y factores dinámicos en las economías regionales, la cineasta andaluza dijo: “Identificar la zona, promocionar la zona, identificar a la industria audiovisual. Es muy importante conocer y poner en valor nuestra propia industria audiovisual desde una política activa, podemos no esperar que alguien esté pensando en dónde desarrollar sus historias sino en llamar a esas puertas y mostrarles, facilitarles y conquistarles para que vengan finalmente a tu territorio”, instó.

En relación a que si Argentina puede replicar la experiencia de España en cuanto a las Films Commissions regionales que potencian el desarrollo de emprendimientos Querol dijo: “Creo que somos países en permanente intercambio, nosotros también hemos aprendido de vosotros en muchos aspectos, acá aplaudía la gestión de los ex presidentes del INCAA que nos acompañan (Mazure-Álvarez); y por supuesto, tenemos que trabajar desde las regiones porque en nuestro caso el de Andalucía, no todo se dicta y determina desde la capital, tenemos nuestra propia localizaciones, historias y profesionales, no tengamos temor, estemos orgullosos de nuestras posibilidades, de nuestras facultades y a trabajar”.

Guía de locaciones de Entre Ríos

En el mismo marco se presentó también la Guía de Locaciones Entre Ríos. Se trata de una primera etapa de una plataforma web de muestreo de lugares para realizar rodajes para televisión, cine o publicidad. El objetivo de la Guía de Locaciones de Entre Ríos es poner al alcance de realizadores y productores un catálogo de lugares e identidades culturales. Se abre así a la mirada del cine, la publicidad, videoclips o fotografía. La guía es una herramienta para mostrar todo lo que se hizo e imaginar lo que se puede hacer; un impulso para colaborar con el desarrollo audiovisual y una prueba de la industria creciente en la provincia. Dentro de los objetivos también se encuentra el incentivo a la producción audiovisual que impacta directamente en las economías locales. La presentación estuvo a cargo de Gaillard, esta vez acompañada por el director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, Julio Gómez, y la directora General de Comunicación de la Secretaría, Melina Tempelópoulos Yuros.

Julio Gómez habló del proceso de relevamiento que se está dando en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) de todas las películas que han sido filmadas en Entre Ríos, para la detección de cómo se plasman audiovisualmente los escenarios. El relevamiento persigue el fin de construir un catálogo acerca de lo que se ha filmado en Entre Ríos .

“El IAER siempre se ha vinculado con las producciones y hemos brindado distintos servicios, ayuda y asistencia. Creo que siempre estuvo presente este plan pero nunca lo terminábamos de afrontar por miedo a generar la demanda o el volumen y no poder dar respuesta. Esto cambió a partir de la decisión del Gobierno de Entre Ríos de unir las carteras de Turismo y Cultura porque aportó mayor respaldo, se trabajó muy bien con los especialistas de turismo, y ya el perfil de nuestra propuesta va tomando otra dimensión”, explicó Gómez.

Y agregó: “Este proyecto de Guía de Locaciones, que cuenta con el apoyo del CFI (Consejo Federal de Inversiones) tiene distintas etapas, estamos en la inicial, en la que estamos haciendo un relevamiento de todas películas filmadas en Entre Ríos, filmadas por entrerrianos o no, en el cual vamos a hacer una construcción visual comparativa que va a mostrar cómo se ve nuestra ciudad, nuestro lugar en el cine. Por otro lado vamos a brindar el servicio de estructura de información básica como distancias, servicios, puntos nodales para la producción, que estén alojados en un sitio, y al mismo tiempo la posibilidad de hacer materiales tanto gráficos como audiovisuales para potenciar actividades y eventos ligados al turismo pero que cuenten con un stand cinematográfico”.

“Desde el Instituto tenemos identificadas las películas rodadas en la provincia y hasta ahora tenemos 17 grandes realizaciones, y 35 realizaciones entrerrianas, algunas con apoyo del INCAA y otras independientes. Resta contabilizar todo el trabajo de cortometrajes hecho en la provincia”, finalizó.

A su turno, Melina Yuros, integrante del equipo que lleva adelante el proyecto hizo mención al dominio web estatal donde se podrá acceder a la información sintetizada de locaciones, a través de www.entrerios.gov.ar/locaciones en un trabajo de articulación entre la Secretaría de Turismo y Cultura y el equipo técnico que centraliza toda la información pública generada en el Gobierno de Entre Ríos.

“Entre Ríos es una tierra de inmigrantes, de las colectividades como las colonias judías, las aldeas alemanas, los suizos franceses y edificios históricos. Tenemos lugares históricos además de los paisajes o las playas. Las locaciones y sets se han relevado en un 40%. Es muy importante el movimiento económico que genera la realización de producciones audiovisuales. Será una guía viva en plataforma digital, que irá creciendo año a año. Agradezco la voluntad política de lo que está aconteciendo, se trata de una tendencia en el mundo en materia de turismo cinematográfico, la importancia de sumar los equipos locales a las producciones que vienen de afuera para estar a la altura de las circunstancias y profesionalizarse”, concluyó Gaillard.