Turf atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y prepara su llegada a Crespo para ser parte de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La banda se presentará el viernes 6 de noviembre en la Capital Nacional de la Avicultura, en el marco de la gira nacional con la que celebra sus 30 años de trayectoria.

El grupo llegará a la ciudad con un presente renovado a partir de “Polvo de Estrellas”, su más reciente proyecto, concebido como un álbum-concepto que recupera y reversiona algunos de sus clásicos bajo el formato de un show televisivo.

El nuevo trabajo también cuenta con la participación de reconocidos artistas de la escena nacional, entre ellos Fito Páez, Lali, Milo J y Vicentico, sumando nuevas versiones y colaboraciones a canciones que forman parte de la historia de Turf.

Un año especial para Turf

La presentación en Crespo se producirá en un momento particularmente importante para la banda, que se encuentra transitando la celebración de sus tres décadas de trayectoria.

El grupo viene de presentarse en escenarios europeos y recibió además reconocimiento de la industria musical a través de los Premios Gardel por su último trabajo.

A ese recorrido se suma la preparación de nuevo material, mientras “Polvo de Estrellas” funciona como una nueva puerta de entrada a una trayectoria marcada por canciones que permanecen vigentes y que Turf vuelve a llevar a los escenarios con una mirada renovada.

Turf será uno de los grandes atractivos de la Fiesta de la Avicultura

La actuación del quinteto formará parte de la programación de la Fiesta Nacional de la Avicultura, uno de los principales acontecimientos culturales y productivos de Crespo.

La llegada de Turf permitirá sumar a la propuesta festiva un espectáculo de alcance nacional, en un año particularmente significativo para la banda por la celebración de sus 30 años.

Las entradas para el show saldrán a la venta en los próximos días, según se informó.