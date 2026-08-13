El comportamiento del río Paraná es monitoreado de manera permanente para conocer las modificaciones que se producen en su cauce y anticipar posibles efectos sobre el Túnel Subfluvial que conecta Paraná con Santa Fe.

Los controles están a cargo del Departamento de Recursos Hídricos del Ente Interprovincial e incluyen relevamientos batimétricos y estudios hidráulicos que permiten analizar la evolución del lecho, el caudal y la velocidad de las corrientes.

El objetivo es contar con información actualizada para desarrollar tareas de conservación preventiva y acompañar técnicamente el funcionamiento de la infraestructura.

Qué se controla debajo del río

Los relevamientos batimétricos permiten elaborar mapas del fondo móvil del Paraná y detectar modificaciones en el relieve del lecho.

A través de las mediciones también se puede seguir el desplazamiento de los sedimentos y determinar cómo evolucionan determinados sectores del cauce.

Estos datos resultan especialmente importantes para evaluar la incidencia de los procesos naturales del río sobre la infraestructura del túnel.

Uno de los principales puntos de seguimiento son los denominados valles de dunas, formaciones que se producen en el fondo del río y que se desplazan como consecuencia de la dinámica natural del Paraná.

Mantas de protección para preservar el túnel

Para acompañar los movimientos naturales del lecho y proteger la estructura, el Ente ejecutó en 1993 y 1998 mantas de protección de hormigón.

Estas estructuras fueron colocadas con el objetivo de contener procesos erosivos y contribuir a preservar la cobertura de arena sobre el sistema de entubado del túnel.

El seguimiento periódico permite conocer cómo evolucionan esas condiciones y determinar si resulta necesario implementar acciones preventivas.

Controles cada 20 días

Los relevamientos se realizan aproximadamente cada 20 días, aunque la frecuencia puede modificarse cuando se producen variaciones importantes en el comportamiento de los principales afluentes del Paraná.

Entre ellos se encuentran el río Paraguay, el Alto Paraná y el río Iguazú.

El seguimiento de estos cursos de agua permite anticipar cambios en el sistema hídrico y disponer de información para evaluar la evolución del cauce frente a diferentes escenarios.

Tecnología para medir la velocidad del agua

El monitoreo del lecho se complementa con estudios hidráulicos destinados a conocer el caudal y la velocidad de la corriente.

Desde 2018, el Departamento de Recursos Hídricos utiliza equipos de perfil acústico Doppler (ADCP), una tecnología que emplea ondas sonoras para medir la velocidad del agua a diferentes profundidades.

El sistema permite establecer cómo se distribuye el flujo dentro del cauce y obtener información precisa sobre el comportamiento del río.

Embarcaciones equipadas para el monitoreo

Las tareas de campo se realizan con embarcaciones propias del Ente, equipadas con sistemas de medición y GPS.

Los datos obtenidos durante cada campaña son incorporados al seguimiento histórico del río y permiten comparar la evolución del lecho a lo largo del tiempo.

De esta manera, la información producida por los relevamientos batimétricos y los estudios hidráulicos se convierte en una herramienta fundamental para la conservación preventiva del Túnel Subfluvial, una infraestructura estratégica para la conexión entre Entre Ríos y Santa Fe.