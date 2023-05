Crespo.- “Este domingo estaré realizando de forma virtual la presentación que, considero especial ya que este material cuenta con una serie de canciones que fueron compuestas por otros compositores y autores, y serán ellos mismos quienes presenten las canciones”, comentó Hernán a Paralelo 32.

El entrevistado contó que siempre que escucha alguna canción se pregunta en que se inspiró el autor, cómo la hizo, y le pareció algo novedoso y lindo el poder contar con la presencia de quienes escribieron la letra y partituras para que hablen sobre de que se trata la pequeña historia que relata esa canción.

Al hacer referencia sobre los autores seleccionados para interpretar en este disco, el músico crespense explicó que "me parecía que se venía dando en la provincia en estos últimos tiempos como un nuevo cancionero, una nueva visión que me parece más que lógico si tenemos en cuenta que va cambiando el mundo. El mundo en el que vivimos ahora no es el mismo que vivieron nuestros mayores. Uno ve el repertorio tradicional o popular de raíz folclórica entrerriana de hace unos treinta, cuarenta o cincuenta años, y no es el mismo paisaje que tenemos ahora. Por lo tanto, las canciones son distintas y los autores y compositores también”.

Seguidamente indicó que este puñado de creadores que eligió, son una síntesis del vasto repertorio nuevo que hay. “Me pareció interesante el poder hacer una versión personal de sus propias canciones”, comentó y agregó que “Estos autores también son intérpretes, no solamente son letristas o músicos, sino que también son muy buenos intérpretes. Así que me pareció muy lindo el poder resumir en el título de la canción como el espacio de los creadores, cantautores, que nos vamos encontrando en el camino”.

La presentación del nuevo disco será este domingo a las 20:30 horas por el canal de Youtube de Hernán Brambilla. A partir de la presentación, las canciones ya van a estar en distintas plataformas para poder ser escuchadas.