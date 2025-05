El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, respaldó públicamente la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y defendió con firmeza el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo provincial que propone la creación de una nueva obra social, denominada OSER, para los trabajadores entrerrianos. En declaraciones a Radio Costa Paraná, el funcionario denunció “grandes estafas” en la administración anterior del organismo y aseguró que el objetivo de la reforma es “mejorar los servicios y prestaciones, reducir el déficit y devolverle transparencia al manejo de los recursos”.

Troncoso apuntó directamente contra el funcionamiento del directorio anterior y aseguró que “la anterior gestión gobernó de espaldas a los afiliados. Nunca dio explicaciones, nunca pidió perdón. Hasta que llegó la intervención, el Iosper estaba virtualmente privatizado. Sostenían un único prestador con monopolio absoluto de las cirugías, ellos decidían quiénes se operaban y quiénes no. Eso es privatización. Nosotros vinimos a cambiar eso”.

Detectaron maniobras irregulares

El ministro reveló que durante la intervención se descubrieron dos hechos que calificó como “grandes estafas a los afiliados”. La primera fue la compra de mil prótesis que nunca fueron entregadas: “Esto generó un tendal de operaciones e intervenciones acumuladas. El prestador, que era uno solo, decidía cuándo se operaba la gente. No lo decidía el directorio”.

La segunda maniobra denunciada fue el sobreprecio en medicamentos de alto costo: “Detectamos once renglones de medicamentos que tenían un incremento de entre el 500% y el 1.000% por encima del valor de mercado. Me gustaría saber por qué quienes hoy se manifiestan no lo hicieron antes, cuando estos funcionarios jamás explicaron ni pidieron disculpas por el desfalco que generaron”.

“No se disuelve el Iosper, se relanza”

Troncoso aclaró que el objetivo no es eliminar el Iosper sino reformularlo estructuralmente: “No lo estamos disolviendo, lo estamos relanzando y jerarquizando. Queremos reducir el déficit. Y no vamos contra los trabajadores: durante la intervención no se despidió a un solo empleado, solo se rescindieron 80 contratos irregulares de personas que no tenían tareas asignadas”.

Asimismo, aseguró que el nuevo proyecto no implica un enfrentamiento con los sindicatos: “Este proyecto de reforma no es contra los trabajadores ni los gremios. Queremos trabajar en sinergia, pero entendemos que la conducción de la obra social debe estar a cargo de funcionarios que respondan al Poder Ejecutivo provincial”.

Déficit y reordenamiento financiero

Finalmente, el funcionario cuestionó el modelo de gestión anterior por generar un déficit acumulado de más de 40 mil millones de pesos, con un rojo mensual que superaba los 2 mil millones. “Ya logramos reducir ese déficit en un 33%, pero esto requiere decisiones de fondo. La obra social tiene que estar en manos de profesionales, de gente con expertise. Si no, el resultado es el que encontramos”.