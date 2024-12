El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió al conflicto generado por los errores en las liquidaciones de salarios docentes, calificándolo como una situación “indeseada, imprevista y bastante triste”. En declaraciones al programa A Quién Corresponda (Radio Plaza), el funcionario expresó que el gobierno investigará internamente las causas de esta problemática y diferenció los errores de liquidación de los descuentos realizados por días de paro, los cuales definió como una "decisión política".

Un error masivo e inusual

Troncoso detalló que los reclamos comenzaron a llegar el sábado por la mañana, cuando los docentes detectaron errores significativos en sus recibos de sueldo. “Llama la atención un error tan masivo en esta época del año. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 recibos mal liquidados en diciembre”, explicó.

El ministro aseguró que se llevará adelante una auditoría interna tanto en el Consejo General de Educación (CGE) como en la Dirección de Liquidaciones de Hacienda para esclarecer el origen de los errores. También reconoció las limitaciones tecnológicas del sistema actual de liquidación de sueldos, calificándolo como “prehistórico” y ratificando el compromiso de modernizarlo.

Diferenciación entre errores y descuentos por paro

En sus declaraciones, Troncoso remarcó que los errores en las liquidaciones no deben confundirse con los descuentos por días de paro. “Los días no trabajados no se pagan, eso es una política de este gobierno. Sin embargo, estamos dispuestos a corregir cualquier error en las liquidaciones y, cuando un docente presente su descargo, se le devolverá el dinero de manera inmediata por vía complementaria, confiando en la buena fe de los reclamantes”, afirmó.

El funcionario aseguró que en un plazo de 48 a 72 horas se podrá discriminar con precisión entre los errores en las liquidaciones y los casos relacionados con los descuentos por huelga.

Cuestionamientos al apoyo nacional

Por otro lado, Troncoso se refirió a los recursos provenientes de la Nación y lamentó que Entre Ríos sea una de las provincias menos beneficiadas con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Venimos viviendo un Estado nacional ausente de la realidad de muchas provincias, incluida la nuestra”, expresó.

El ministro subrayó que la relación con el Ejecutivo nacional ha sido compleja y que se enfrenta a un “encapsulamiento” de las autoridades nacionales. Como ejemplo, mencionó demoras en obras en Diamante y Viale debido a la falta de transferencia de fondos desde Nación.

“Dios quiera que Nación entienda y se comprometa con nuestra realidad. No pedimos regalos, sino lo que nos corresponde. Mientras tanto, seguiremos gestionando como lo venimos haciendo, administrando la realidad”, concluyó.