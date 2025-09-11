El resultado en la provincia de Buenos Aires reconfigura el mapa político. Axel Kicillof no solo consiguió una diferencia mayor a la prevista frente a Javier Milei, sino que salió fortalecido en dos planos: aceptó la nacionalización de la campaña que propuso el Presidente y logró imponerse, y además consolidó su estrategia de separar las elecciones bonaerenses de las nacionales, marcando su propio camino dentro del peronismo.

Schira remarcó que “Milei había presentado esta elección como el clavo final en el ataúd del kirchnerismo, pero terminó siendo el pinchazo a uno de los globos de La Libertad Avanza”. El revés libertario también se explica por la baja participación (solo votó un 63% del padrón, lejos del promedio histórico de 75/80%) y por el desencanto de sectores que en 2023 habían acompañado a Milei, pero que hoy no encuentran respuestas en su gestión.

El analista señaló además que los escándalos en torno al área de discapacidad, sumados a la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, dejaron al oficialismo expuesto a las mismas prácticas de la “casta” a la que habían prometido combatir.

El factor económico fue determinante: “En definitiva, la gente votó con el bolsillo”, subrayó Schira. Con un dólar que superó los $1.400 y una política de ajuste que golpea a la población, la falta de resultados concretos terminó siendo clave para el rechazo electoral.

Del otro lado, el peronismo bonaerense logró reactivar su vínculo con el electorado de clase media, ese “tercio intermedio” que define las elecciones. Para Schira, la incógnita es qué propuesta presentará el peronismo de cara a octubre y a 2027, más allá del rechazo a Milei.

“El gobierno nacional sale más debilitado de lo que estaba antes de estas elecciones, mientras que Kicillof emerge como una figura proyectada hacia el futuro”, concluyó el columnista político en Crespo en Vivo.