El caso de Maite comenzó a hacerse conocido a nivel provincial en enero de 2022, cuando con apenas 18 años se encontraba internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, aguardando con fe la aparición de un donante compatible. La joven padecía una miocardiopatía dilatada, una grave afección que impedía que su corazón funcionara con normalidad y que la llevó a necesitar con urgencia un trasplante cardíaco.

Finalmente, en agosto de 2022, Maite pudo ser trasplantada del corazón, marcando un momento de enorme esperanza para su familia y para toda la comunidad que acompañó su proceso. Durante ese largo camino, su madre, Gisel Tabacchi, fue quien mantuvo informados a vecinos y seguidores a través de distintos mensajes, compartiendo partes médicos, avances y también las dificultades que surgían.

La recuperación no estuvo exenta de complicaciones. Incluyó internaciones prolongadas, infecciones y diversos cuadros clínicos complejos, aunque también estuvo atravesada por señales alentadoras, como avances neurológicos y estudios con resultados favorables. Con el paso del tiempo, Maite logró regresar a Villaguay y, en diciembre de 2022, fue recibida con una emotiva caravana tanto en la ciudad como en Raíces Este, en reconocimiento a su lucha, pero sobre todo como un testimonio social del valor de la donación de órganos, que le permitió una nueva oportunidad de vida.

Hoy, su partida genera una profunda tristeza en la comunidad, porque la historia de Maite deja una huella imborrable en los entrerrianos, y reivindica la importancia de la donación de órganos, un acto solidario que salva y transforma vidas como la de esta joven de Raíces Este. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida que destacan su valentía, la fortaleza de su familia y el camino compartido desde aquel primer pedido de oración hasta cada avance logrado en su rehabilitación.

Hoy la vida de Maite encontró un cierre que nadie de quienes la amaban hubiera deseado. Sin embargo, su paso por este mundo deja una huella profunda y luminosa. En su lucha, enseñó el valor de la esperanza, de la fe compartida y de la solidaridad que se hace acción. Maite vivirá en los corazones entrerrianos siempre dispuestos a dar, a donar y a acompañar, porque su historia transformó el dolor en conciencia y el amor en legado.