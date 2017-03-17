Crespo- La Compañía de Teatro Independiente «Del Pueblo» bajo la dirección de César Román Escudero desarrolla una importante actividad en estos primeros meses del año con tres obras en gira, que recorren diversos escenarios de la provincia. A la par sus actores inician ensayos de nuevas producciones.

«Una chica de revista» el unipersonal que habla sobre la identidad y a la vez homenajea a distintas artistas de la historia, es protagonizado por Jessica Exner con la voz en off de Mercedes Haidar. Inició su gira el 10 de febrero en localidades de la costa del Uruguay y continúa desplegando humor, música y drama con gran aceptación del público. El 1º de abril estarán en Gualeguay, el 8 en Gualeguaychú, el 22 en Colón y el 30 en Paraná.

«Acerca de cómo se fue de mi lado» con las actuaciones de Aneley Santamaría, María Paz Eichhorn, Julieta Reh, Angela Martínez, Joaquín Retamar, Gabriel Carrasco y Samuel González que aborda un caso real de violencia de género sucedido en nuestro país y llevado a la ficción en busca de generar conciencia sobre esta temática hoy se presenta en Colón. Las próximas actuaciones son: 2 de abril en Nogoyá y 21 en Crespo.

«Prohibido rencores para emociones fuertes» es la reciente producción pre estrenada en la ciudad de Victoria el 24 de febrero. La desopilante propuesta de humor protagonizada por Jorge Sack aborda la temática de las decepciones del amor a través de divertidos personajes y cuenta con la participación en la voz en off del reconocido actor Adolfo Recchia. Tiene programada una presentación el 23 de abril en San José y el 29 en Crespo; luego sigue el 19 y 26 de mayo en Paraná.