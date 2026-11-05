Un choque entre dos automóviles se registró durante las primeras horas de este jueves sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías del acceso a Aldea Protestante. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron con diversas lesiones y debieron ser trasladadas al Hospital San José de Diamante.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría de Valle María, que realizaba operativos preventivos durante la madrugada. Los efectivos fueron alertados sobre el siniestro y, al llegar al lugar, constataron la participación de dos vehículos Fiat: un Palio y un Siena.

En uno de los rodados se trasladaba una mujer de 23 años, quien conducía el vehículo. El otro era conducido por un hombre de 69 años, que viajaba acompañado por una mujer de 66.

Los tres ocupantes recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados al hospital de Diamante para su atención médica.

Pericias para determinar las causas

Tras el siniestro, el tránsito permaneció señalizado y asistido por personal policial mientras se desarrollaban las tareas periciales dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Las actuaciones buscan establecer las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión.