Tres personas fallecieron en la madrugada de este martes como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 39, a la altura del kilómetro 56, frente al Jockey Club de Rosario del Tala, en el centro de Entre Ríos.

El hecho se registró alrededor de las 4.50 e involucró a un camión Scania con acoplado, que transportaba bolsas de cal viva, y una camioneta Citroën Berlingo en la que viajaban las víctimas.

De acuerdo con la información policial, el camión circulaba en sentido este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de Chajarí. Por causas que se investigan, el transporte habría impactado contra un equino que se encontraba sobre la calzada.

A raíz de esa colisión, el conductor perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario e impactó de frente contra la Citroën Berlingo, que transitaba en sentido opuesto. Según se informó, la camioneta pertenecería a la ciudad de Urdinarrain.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes del utilitario murieron en el lugar. En tanto, el conductor del camión sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Trabajaron equipos de emergencia y personal policial

Tras el siniestro, efectivos policiales y personal de emergencias intervinieron en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación para establecer con precisión cómo se produjo la colisión.

La circulación sobre ese tramo de la ruta provincial 39 se vio afectada durante varias horas debido a las pericias y a las tareas de remoción de los vehículos.